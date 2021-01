Se il suo ultimo riferimento culturale è Er Faina, l’idolo comunicativo deve essere l’inventore della combinazione di tasti crtl+C/ctrl+V. Oggi, dopo tantissimo tempo, in Italia si è tornati a parlare di nucleare con la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) in cui vengono indicate le 67 zone che potrebbero ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. L’hashtag era di tendenza sui social, e Matteo Salvini sul nucleare ha voluto dire la sua in modo originale: la Lega ha inviato alle agenzie di stampa (e ai giornali) almeno cinque comunicati diversi che, in realtà sono tutti uguali. Cambia solo la Regione di riferimento.

La fantasia al potere. Poco dopo le 14, ecco arrivare la prima agenzia di stampa (in questo caso citiamo LaPresse) che riporta il comunicato inviato dalla Lega: «Il governo si conferma incapace, pericoloso e arrogante anche sul tema del deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Toscana. Non ha consultato gli enti locali (che in qualche caso avrebbero preso in considerazione l’idea, anche per ottenere compensazioni economiche) e dopo un lunghissimo silenzio i cittadini scoprono che potrebbero ritrovarsi le scorie nel cuore della Val d’Orcia. Sinistra, Conte e 5Stelle fanno male alla Toscana e a tutta Italia». Insomma, un comunicato ad hoc che fa riferimento alla Toscana.

Salvini sul nucleare e i comunicati tutti uguali, ma declinati per Regione

Pochi minuti dopo, però, ecco arrivare tutti gli altri copia&incolla, declinati in base alla Regione. Stesso testo, stessi riferimenti (solo nel Lazio ha avuto l’ardore di citare, ovviamente, Zingaretti). E così ecco il Piemonte, il Lazio e la Puglia.

Stesse identiche parole, con il cambiamento solo nella geolocalizzazione.

Almeno cinque Regioni

E non finisce qui. Come segnala Pierluigi Giordano Cardone su Il Fatto Quotidiano, lo stesso comunicato (ovviamente cambiato nella destinazione) è stato inviato con riferimento alla Sicilia. Copia&Incolla, come uno studente furbetto che vuole sbrigarsi a finire un compito.

