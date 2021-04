Le bufale di Salvini sul vaccino ai detenuti nel Lazio

Addita il Lazio a guida Pd, ma non sa cosa succede in Lombardia a guida Lega. E crea confusione

Non è affatto “roba da matti”, come twitta compulsivamente Matteo Salvini sui vaccini ai detenuti. Si tratta semplicemente di una misura di civiltà. E, soprattutto, non è un qualcosa che si verifica – come se fossero una sorta di zona franca – soltanto nelle regioni guidate dal centrosinistra come il Lazio e la Campania. Nella giornata di ieri, il leader della Lega aveva attaccato duramente Nicola Zingaretti e Vincenzo De Luca per la loro decisione di iniziare a distribuire dosi di vaccini anche nelle carceri. In particolare, il presidente della regione Lazio – dove tra qualche giorno arriverà anche il vaccino Johnson&Johnson – aveva garantito che questa tipologia di vaccino sarà impiegato nelle carceri.

LEGGI ANCHE > Perché il Corriere della Sera non corregge le bufale di Salvini sul ddl Zan?

Salvini sui vaccini ai detenuti, l’esternazione

Invece, Matteo Salvini ha approfittato di questa notizia per fare benaltrismo e per diffondere informazioni scorrette. Il leader della Lega, infatti, ha dichiarato: «Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti!» – con tanto di tweet dell’articolo in cui Zingaretti annunciava la misura.

Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili.

Roba da matti! pic.twitter.com/zcoan1Qr6a — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 11, 2021

Si è reso necessario – per evitare che il messaggio veicolato dal leader leghista prendesse quella direzione tipica delle fake news, che si diffondono a macchia d’olio e che sono difficilissime da arginare – l’intervento del Garante dei Detenuti del Lazio e dell’Umbria, ovvero Stefano Anastasia, che ha ricordato come le vaccinazioni nelle carceri siano iniziate a marzo in Veneto e in Lombardia. Due regioni che hanno in comune il partito di maggioranza relativa: sono entrambe amministrate da una giunta a trazione leghista.

Interpellato sul tema qualche giorno fa, il Garante Nazionale dei Detenuti Mauro Palma, addirittura indicava la Lombardia come un modello (una vera e propria novità, visti i problemi della regione non soltanto nella gestione della campagna vaccinale, ma più in generale nella comunicazione di qualsiasi dat legato alla pandemia di coronavirus): «Per le carceri – diceva Palma a Fanpage, nella settimana precedente alla Pasqua – il provveditore ha messo in campo un piano che mi dà tranquillità. Si procede istituto per istituto, considerando ogni carcere nella sua totalità. Chiunque entra a qualsiasi titolo ha diritto al vaccino, senza distinzioni: detenuti e amministrativi, polizia penitenziaria e volontari. Si cerca così di creare sacche di immunità all’interno di ambienti chiusi».

Dunque, in virtù di quale criterio se questa scelta viene effettuata da Lazio e Campania è “roba da matti”, mentre se viene fatta da Veneto e Lombardia, che hanno addirittura anticipato i tempi, si può restare in silenzio di fronte a un elettorato tradizionalmente poco tenero con i detenuti? Anche questo rientra nella sfera della disinformazione nei confronti dei cittadini.

Foto IPP/Fabio Cimaglia – Roma