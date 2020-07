Salvini e il ritorno al Papeete con tanti selfie e zero mascherine

Il Papeete Beach è entrato nella storia politica come luogo in cui Salvini ha dato il via alla crisi di governo 2019

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Matteo Salvini aveva promesso che sarebbe tornato al Papeete e lo ha fatto. Stavolta non ci sono né un governo da far cadere né una campagna elettorale da inaugurare, come invece accadeva la scorsa estate, quindi la visita è meno “pubblicizzata” sui social. Come evidenziano le tracce social che si possono trovare in giro, Salvini è da ieri a Milano Marittima per godersi un paio di giorni di vacanza e la mascherina – come sempre – l’ha dimenticata a casa.

L’arrivo al Papeete di Salvini a torso nudo

Estate 2020, Salvini (di nuovo) al Papeete Beach. Si stanno moltiplicando le segnalazioni che vedono Salvini arrivare al Papeete questa mattina a torso nudo. Come promesso l’anno scorso, il leader della Lega è tornato in provincia di Ravenna, a Milano Marittima, per passare qualche giorno di vacanza. I toni sono molto più bassi rispetto a quelli dello scorso anno, con zero – almeno per ora – post pubblicati sulla sua pagina e su quella della Lega che sottolineino la sua presenza. Lo stabilimento balneare che è diventato lo scenario dell’inizio della crisi del governo Lega-5 Stelle torna ad avere riflettori puntati.

Tanti selfie e poche mascherine

Già nella giornata di ieri arrivavano le prime segnalazioni di Salvini in Romagna. La foto pubblicata su Facebook da Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete, mostra un pranzo tra amici senza mascherine. Fin qui tutto – più o meno – regolare, considerato che ci troviamo a un tavolo durante la consumazione, seppure la distanza di sicurezza tra persone che non fanno evidentemente parte di uno stesso nucleo abitativo non sia propriamente rispettata.

Arrivano dal profilo Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi le foto – risalenti alla giornata di ieri – della folla attorno a Matteo Salvini per chiedere una foto. Il tutto – come al solito e rigorosamente – senza mascherina, stavolta nemmeno calata sotto il mento.