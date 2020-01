Salvini cita solo la proiezione che gli conviene per l’Emilia-Romagna (quella di Vespa)

Una scelta irrituale quella di Matteo Salvini che, in ogni caso, sa tanto di ammissione di sconfitta per l’Emilia-Romagna, mentre non può che prendere atto della vittoria ampia ottenuta dal centrodestra in Calabria. Il leader della Lega sostiene che in Emilia-Romagna ci sia ancora partita perché «ho sentito scendendo Vespa, ha detto che la distanza è di circa 2 punti tra Bonaccini e Borgonzoni, è stata una bellissima cavalcata quella in Emilia-Romagna».

Salvini commenta le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria

Peccato che Matteo Salvini non abbia ricordato che la prima proiezione di SWG – per La7 e per la Maratona di Enrico Mentana – dà la forchetta tra Borgonzoni e Bonaccini ampia di circa 10 punti: secondo l’istituto di statistica, infatti, Bonaccini è tra il 48,6% e il 52,6% e Lucia Borgonzoni tra il 40% e il 44%.

«Volevo cogliere l’occasione di salutare gli italiani che vanno a letto perché domani vanno a lavorare – ha continuato Matteo Salvini – e mando un abbraccio a Jole e a Lucia. Quando il popolo partecipa è commovente, sia che il candidato vincente in Emilia-Romagna si chiami Lucia, sia che si chiami Stefano».

Salvini commenta per dare la buonanotte agli italiani

Insomma, Matteo Salvini, pur di non dichiarare la sconfitta in Emilia-Romagna (cosa molto probabile), decide di parlare prima, quando almeno un istituto su due dà ancora la Lega in corsa per la vittoria in Emilia-Romagna. Una scelta sagace, che fa in modo di concentrare l’attenzione sulla regione che ormai è in archivio (la Calabria) e che fa scivolare in secondo piano la vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna. E in tutto ciò, fa passare questa scelta come ecumenica: un saluto agli italiani che vanno a letto.