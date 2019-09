La Vardera: «Salvini e quella corsa in auto blu per un’arancina»

Le parole sono contenute nel suo libro "Il peggio di me", in uscita

Racconta l'episodio di Matteo Salvini che sfreccia in auto blu per una voglia di arancina

Vi ricordate di Ismaele La Vardera? Il giovane giornalista, inviato de Le Iene in incognito, aveva condotto un’intera campagna elettorale a Palermo con l’intenzione di candidarsi per la carica di sindaco, con l’appoggio di Lega e di Fratelli d’Italia. Tuttavia, alla fine della sua esperienza, svelò che era stata tutto un grande pretesto per girare un documentario giornalistico sui rituali della politica palermitana e sul suo malcostume. Da quel film documentario (Il sindaco – Italian politics for dummies), è venuto fuori anche un libro, dal titolo Il peggio di me.

Salvini arancina a Catania, il dettaglio di La Vardera

In un piccolo estratto sul Fatto Quotidiano, Ismaele La Vardera racconta un episodio che ha come protagonista Matteo Salvini, che era arrivato in Sicilia, nel corso della campagna elettorale del 2017, per appoggiarlo. La Vardera parla dei suoi contatti con Luca Morisi, della decisione di farlo comparire insieme a Salvini anche nella sua visita al Cara di Mineo (che è in provincia di Catania) e di tutto il suo tour in Sicilia.

In modo particolare, La Vardera svela un dettaglio del viaggio di Matteo Salvini da Catania a Palermo: «Dopo aver sfrecciato a sirene spiegate nel centro di Catania – scrive La Vardera – arrivato in via Etnea, capii che la fretta era giustificata dalla voglia di arancina del bar Savia». Ovviamente, si tratta di uno dei locali più famosi in città per consumare il cibo per eccellenza della tradizione enogastronomica siciliana. Il retroscena si inserisce perfettamente nella narrazione che, in quest’ultimo periodo, sta emergendo a proposito di Matteo Salvini, dopo la sua esperienza da ministro dell’Interno.

Salvini arancina, la riflessione sul retroscena

Secondo il racconto di Ismaele La Vardera, inoltre, quella puntatina nel celebre locale catanese era stata fatta con l’auto blu della scorta, sfrecciando a grande velocità e a sirene spiegate. Un atteggiamento che invece contrastava molto con l’immagine pubblica che Salvini, anche in quel suo tour siciliano, voleva dare di sé: sempre nei quartieri popolari (la visita in diretta Facebook allo Zen di Palermo), sempre tra la gente. Ma su quell’auto blu c’era solo La Vardera e nessun cittadino comune.

(FOTO: archivio Facebook di Matteo Salvini, il selfie è stato scattato nel 2018 e non si riferisce all’occasione citata da La Vardera)