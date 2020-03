Ryanair non decolla più: cancellati tutti i voli da e per l’Italia

Ryanair non effettuerà più voli né in entrata né in uscita in Italia

A partire da oggi tutta l’Italia diventa zona rossa o zona protetta, che dir si voglia, e gli effetti di questo stringente decreto hanno cominciato a farsi vedere già dal momento stesso in cui Conte è comparso in diretta televisiva nel corso della serata di ieri. Dall’assalto ai supermercati assolutamente immotivato alla necessità si autocertificazioni per tutti gli spostamenti siamo arrivati alla sospensione di tutti i voli Ryanair da e per l’Italia.

Voli Ryanair internazionali sospesi fino al 9 aprile

Così come British, che ha fermato tutti i voli basandosi sulla decisione presa dal presidente Conte, anche Ryanair ha deciso di adottare il provvedimento estremo, sospendendo i collegamenti fino al 9 aprile. Già dalla scorsa settimana si erano registrate le prime cancellazioni, un volo su quattro per quella che già era un’emergenza. L’annuncio è stato fatto dalla compagnia aerea e entrerà sarà a pieno regime a partire da sabato 14 marzo. Tutti i passeggeri che devono tornare nel proprio paese potranno utilizzare i voli operativi fino alla fine della giornata di venerdì. Il portavoce della compagnia aerea ha comunicato che «Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall’ultima decisione del governo italiano di bloccare l’intero Paese per combattere il Covid-19».

Come fare per ottenere il rimborso

Le tante persone che si stanno vedendo cancellato il volo o che, comunque, dovranno rientrare nel loro paese di origine con voli da e per l’Italia possono trovare tutte le informazioni necessarie sul rimborso sulla pagina dedicata del sito Ryanair. Qui si può trovare tutto quello che c’è da sapere in tempo reale sui voli cancellati, le restrizioni nei vari paesi e tutti i provvedimenti che la compagnia aerea sta adottando per contribuire a fermare il dilagare del coronavirus.

