Le informazioni utili della Regione Lazio sui comportamenti da seguire nell’emergenza coronavirus

L’emergenza coronavirus ci sta facendo riscoprire l’importanza della comunicazione istituzionale, una fonte senz’altro attendibile da consultare per quanto riguarda le misure da seguire in questa situazione grave e inedita per il nostro Paese. Anche la Regione Lazio, sul suo portale istituzionale, ha diffuso alcune informazioni utili che dovranno essere seguite con molta attenzione dai cittadini e con chi si trovi in questo momento sul territorio per altri motivi.

Regione Lazio coronavirus, una campagna di informazione

Non solo: la Regione Lazio ha avviato una campagna di comunicazione istituzionale che punterà a informare i cittadini con opportuni documenti e con una cartellonistica capillare, in modo tale da rendere più facilmente comprensibili e maggiormente alla portata di tutti le informazioni che l’ente locale vorrà fornire ai cittadini per contrastare il contagio.

Innanzitutto, le best pratices per evitare il contagio. La Regione Lazio comunica quelle che sono le disposizioni che, in questi giorni, sono state riconosciute come efficaci contro la diffusione del coronavirus da organismi internazionali come l’Oms, l’organizzazione mondiale della Sanità. Per questo è importante rispettare queste prescrizioni fondamentali per la salute di ciascuno e per quella di chi vi sta intorno:

mantenere una distanza di sicurezza tra le persone o evitare incontri con individui con sintomi respiratori;

lavarsi spesso le mani o coprirsi bocca e naso con il gomito in caso di tosse o starnuto;

ridurre la partecipazione a eventi pubblici o affollati;

evitare di prendere l’ascensore con altre persone;

porre la massima attenzione alla pulizia o igiene personale e di tutti i luoghi che si frequenta

Regione Lazio coronavirus: le regole da seguire

Il coronavirus, si sa, si manifesta con alcuni sintomi influenzali come febbre e difficoltà respiratorie. Ma sono sintomi che possono essere confusi anche con forme diverse di virus che non necessitano di un’assistenza particolare come quella prevista per i casi di coronavirus. La regione Lazio invita a rispettare i protocolli in casi di stati influenzali: in caso di tosse o dolori muscolari bisogna evitare il pronto soccorso e contattare il proprio medico di base. Chi chiama da un prefisso 06, può contattare anche il numero 112, mentre per gli altri prefissi del Lazio è attivo il numero verde 800 118 800.

Ci si può spostare nella Regione Lazio? La risposta va ricercata all’interno di una delle seguenti circostanze, che sono state previste sia dall’ordinanza del presidente della Regione, sia – in maniera più estensiva per tutto il territorio nazionale – dal dpcm del 9 marzo 2020. Potranno verificarsi: