Come funziona RxPass, il nuovo servizio di Amazon per vendere farmaci

All’inizio dell’anno Amazon ha annunciato il lancio del nuovo servizio RxPass negli Stati Uniti. L’abbonamento costa 5 dollari al mese e consente ai clienti già abbonati al servizio Prime di Amazon di acquistare online circa 50 medicinali che necessitano della prescrizione medica e di riceverli a domicilio senza dover sostenere i costi di spedizione. In Italia e negli altri Paesi membri dell’Unione europea questo servizio non potrebbe funzionare perché ci sono leggi che vietano la vendita a distanza o online dei farmaci che necessitano della prescrizione medica, ma non solo.

L’approfondimento di oggi di Giornalettismo riguarda proprio il tema della vendita online dei medicinali, che apre a questioni complesse come quella dei limiti legislativi che ci sono in Europa e quella del trattamento dei dati personali particolarmente sensibili degli utenti da parte di grandi aziende come appunto Amazon.

Come funziona RxPass?

Amazon ha iniziato da tempo a investire in servizi simili a RxPass. Nel 2018 ha acquisito PillPack, una farmacia online fondata nel 2013 e che funziona solo negli Stati Uniti, dove l’azienda ha la propria sede principale. L’anno successivo il nome del servizio online è stato cambiato in PillPack by Amazon Pharmacy. Nel 2020 Amazon ha lanciato negli Stati Uniti Amazon Pharmacy, che consente a tutti gli utenti iscritti sulla piattaforma di acquistare principalmente farmaci generici a prezzi ridotti rispetto ad altri canali sia fisici che online.

Il nuovo servizio RxPass è riservato solo agli utenti già abbonati a Amazon Prime, che consente tra le altre cose di usufruire di tempi di consegna dei prodotti molto ridotti.

Pagando il supplemento di 5 dollari, cioè il costo dell’abbonamento mensile a RxPass, i clienti potranno acquistare i farmaci prescritti dal loro medico scegliendo fra quelli compresi nell’offerta di Amazon, cioè circa 50 farmaci che come afferma Amazon servono per trattare «più di 80 condizioni comuni».

Secondo quanto afferma Amazon, «quasi la metà degli adulti assume due o più farmaci al giorno e un quarto degli adulti afferma di avere difficoltà a permettersi i farmaci di cui ha bisogno». Per questo l’obiettivo di Amazon con Amazon Pharmacy e ora con RxPass è rendere i medicinali più accessibili e convenienti, infatti anche i pazienti che non hanno un’assicurazione sanitaria possono utilizzare il servizio che consente in ogni momento anche di ottenere assistenza dai farmacisti di Amazon o dal servizio clienti. Le persone che hanno bisogno di assumere regolarmente uno o più farmaci potrebbero trovare questo servizio particolarmente vantaggioso perché consente anche di impostare un servizio di consegna a domicilio con cadenza mensile o trimestrale, in base alla propria prescrizione medica, e quindi di non restare mai sprovvisti dei medicinali di cui hanno bisogno.