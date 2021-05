Rula Jebreal ad Andrea Salerno: «Direttore di rete mette like a tweet che mi attaccano»

Non si fermano le polemiche dopo l’assenza rumorosissima di Rula Jebreal dal programma Propaganda Live. La giornalista – che era stata invitata in trasmissione per parlare del conflitto israelo-palestinese – aveva declinato l’invito dopo aver visto di essere stata inserita in cartellone insieme ad altri sette ospiti tutti uomini. Per questo motivo, la Jebreal aveva spiegato che – com’è nel suo stile – non avrebbe partecipato a un programma così sbilanciato in quanto a presenze di genere sul palco. La trasmissione si era difesa sottolineando che – come sempre – sarebbero stati presenti anche Costanze Reuscher e Francesca Schianchi, che sono tra le ospiti fisse del programma. E poi Diego Bianchi aveva dato vita a un monologo in cui aveva spiegato l’identità di Propaganda Live e il fatto che gli ospiti fossero invitati non per rispettare delle “quote”, ma per le cose che hanno da dire, per le loro competenze. Nelle ultime ore, invece, la giornalista di origini palestinesi ha voluto replicare, attaccando frontalmente il direttore di rete di La7. In un tweet, Rula Jebreal contro Salerno perché quest’ultimo avrebbe messo dei like a dei contenuti che – dopo la sua decisione – l’avrebbero attaccata.

Rula Jebreal contro Salerno, il botta e risposta su Twitter

Pare proprio che la questione che gira intorno a un programma come Propaganda Live, che delle sue prese in giro di Twitter e delle sue varie deviazioni ha sempre fatto la sua forza, si consumi proprio dalle colonne di questo social network. Rula Jebreal affronta l’argomento in un tweet: «Un programma che dichiara di invitare solo i migliori, (quality not quantity)e i migliori ieri erano casualmente quasi tutti uomini. Questo è esattamente il motivo per cui ho deciso di non partecipare. Il Direttore di rete/creatore dello show mette like ai tweet che mi attaccano».

Un programma che dichiara di invitare solo i migliori, (quality not quantity)e i migliori ieri erano casualmente quasi tutti uomini. Questo è esattamente il motivo per cui ho deciso di non partecipare.

Il Direttore di rete/creatore dello show mette like ai tweet che mi attaccano. pic.twitter.com/w8BeRAe8JZ — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 15, 2021

Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Salerno, che ha respinto al mittente le accuse: «Mi dispiace davvero – ha detto -, soprattutto perché si è persa un’occasione per parlare di ciò che succede a Gaza. Nessun like a tweet che la attaccano, come tutti possono verificare qui. Buon lavoro». Una risposta che, forse, ha convinto Rula Jebreal a fare un passo in avanti: «Sei il Direttore di Rete, non una persona qualsiasi. In quanto tale hai una responsabilità morale ed ancor più professionale. Vengo volentieri a parlare del conflitto, chiedo soltanto un parterre bilanciato, meno asimmetrico».

Possibile, dunque, una ricomposizione delle parti, anche perché Andrea Salerno non ha chiuso le porte, in un tweet successivo, alla possibile presenza della Jebreal a Propaganda Live: «Hai ragione. Per questo ti avevo invitato. Grazie della disponibilità e spero a presto». Pace fatta?