Chef Rubio contro Sanremo: «Sionisti ca*asotto: non avete mandato in onda Roger Waters»

Chef Rubio ha dato la sua personalissima opinione su quanto accaduto nella prima serata del Festival di Sanremo. L’ex volto televisivo dei canali Discovery (attualmente in Palestina per un viaggio-reportage sulle aree di conflitto tra israeliani e palestinesi) si è espresso con parole molto dure, anche nei confronti dei monologhi andati in onda nella serata inaugurale del 4 febbraio, tra cui quello molto apprezzato di Rula Jebreal.

Chef Rubio si chiede perché non sia stato mandato in onda Roger Waters a Sanremo 2020

«Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli – ha scritto in un tweet -. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infimo palinsesto italiano, manco l’avete mandato in onda. La riprova che i sionisti sono dei cacasotto».

Il riferimento è al video di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che avrebbe inviato un messaggio grazie alla presenza di Rula Jebreal. Il musicista avrebbe parlato, all’interno del video, di quanto i diritti delle donne siano assolutamente intoccabili, facendo poi un riferimento a quanto accaduto negli ultimi tempi. Tuttavia, il messaggio si sarebbe concluso con un semplice saluto al Festival di Sanremo e all’organizzazione del teatro Ariston, senza altre polemiche politiche.

L’attacco di Chef Rubio contro Sanremo

L’interpretazione sulla mancata messa in onda del video di Roger Waters (ufficialmente, per motivi di tempo e per ragioni di palinsesto) che circola in queste ultime ore riguarda la sua militanza accanto al popolo palestinese e al suo pensiero antisionista (concetto che non va confuso con l’antisemitismo). Proprio per questo motivo, per il suo attivismo per la causa palestinese contro quella israeliana, per il suo vissuto storico, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e il direttore di Raiuno Coletta avrebbero deciso di non mandare in onda il video, dribblando così le polemiche.

Una scelta che Chef Rubio non ha condiviso. Non è mancata nemmeno una frecciata a Selvaggia Lucarelli (con cui ha da sempre un confronto molto acceso sui social network). La giornalista, infatti, ha colllaborato alla stesura del monologo di Rula Jebreal. C’è anche un riferimento a lei quando Chef Rubio parla di «discorsi retorici scritti da zappe»?