Rula Jebreal declina l’invito di Propaganda Live «perché è l’unica donna ospite»

In realtà, in studio, non ci sarebbe stata soltanto lei. Ma – come ogni settimana – anche le giornaliste Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Eppure Rula Jebreal ha deciso di non presenziare come ospite a Propaganda Live, la trasmissione di La7 in onda il venerdì sera. La giornalista, che l’anno scorso ha realizzato un monologo sulle donne al Festival di Sanremo, ha ritenuto che la presenza femminile non fosse sufficientemente rappresentata nel cartellone degli ospiti di Propaganda Live.

Rula Jebreal non va a Propaganda Live

Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema.

«7 ospiti solo una donna. Perché mai? – ha scritto Rula Jebreal in risposta al post di Propaganda Live che la annunciava come ospite insieme a Valerio Aprea, Colapesce e Dimartino, Memo Remigi, Elio, Caparezza, Michele Serra e Fabio Celenza -. Con rammarico devo declinare l’invito. Per scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione». Una doccia fredda per Propaganda Live che – in realtà – da sempre fa di parità e inclusione una delle sue bandiere.

Prova a spiegarlo anche Andrea Salerno, il direttore di rete di La7. «Mi sembra solo un grande equivoco dovuto a un tweet che all’occhio di un persona che non conosce il nostro programma può essere stato fuorviante. Spero che l’equivoco rientri prima della diretta di questa sera perché ci tenevamo a parlare con lei del conflitto arabo-israeliano». Proprio perché il tema che dovrà affrontare Rula Jebreal è di fondamentale importanza, la trasmissione ci terrebbe molto ad averla ospite. In un contesto in cui – tra le altre cose – non sarebbe stata affatto l’unica donna presente.

