Vi ricordate «Clippy» di Office? Ora torna, ma sotto forma di emoji

L'annuncio di Microsoft per far ritornare Clippy, l'assistente virtuale presente nelle prime versioni di Office, sotto forma di emoji, in concomitanza con il World Emoji Day

Un tweet scommessa postato dall’account ufficiale di Microsoft: «Se questo post ottiene 20 mila likes, faremo ritornare Clippy come emoji», una sfida ai propri followers che negli anni ’90 hanno vissuto per primi la tecnologia dei sistemi operativi. Di tutta risposta l’audience di Microsoft non si fa attendere. Risultato? Clippy ritorna sui nostri schermi.

Clippy ritorna su questi schermi

L’agenzia Ansa segnala il ritorno di Clippy e l’annuncio coincide con la giornata internazionale delle emoji, quei pittogrammi che attraverso un simbolo sostituiscono le parole, evocando le medesime sensazioni. Clippy è una graffetta virtuale che nel corso degli anni ’90 è diventata una vera e propria «star» nel mondo «para-informatico», tanto che non mancano video su YouTube e riferimenti in film e cartoni famosi, come gli episodi Funeral for a Fiend e Stop Or My Dog Will Shoot dei Simpsons.

Galeotto fu quel tweet

Il responsabile di Microsoft Claire Anderson spiega alla CNN che quando hanno pensato a come ridisegnare la graffetta, si sono detti «perché no?», ovvero «perché non onorare quello che eravamo, nel momento in cui cerchiamo un nuovo stile. Ma come molte cose nostalgiche, sappiamo che può essere polarizzante». Il ritorno di Clippy, presente per la prima volta in Windows 97 e uscito di scena nel 2004, è stato annunciato con un tweet, in cui l’azienda chiedeva almeno 20mila likes per procedere, ottenuti in poco tempo.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Le nuove emojii verranno pubblicate nei prossimi mesi, ce ne saranno alcune in 3D e animate ed altre legate al mondo dell’ufficio. Fino alla loro uscita vi lasciamo con il ricordo di Clippy, della sua effettiva poca utilità e degli anni ’90 come tempi precursori di un mondo digitale nel quale adesso siamo totalmente immersi.