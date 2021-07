Non solo audio: adesso Clubhouse si “converte” anche alla chat

L’enorme successo dell’applicazione era rappresentato dalla novità. E così, nel giro di pochi mesi, Clubhouse ha attirato l’attenzione mediatica di moltissimi utenti. La possibilità di partecipare a stanze di discussione solamente attraverso messaggi audio (e l’accessibilità solo “su invito”) ha fatto macinare numeri da record nel giro di pochi mesi. Poi la situazione si assestata e la catalizzazione social è andata pian piano scemando. E ora, nel tentativo di rinnovamento, ecco l’annuncio ufficiale che spiazza (e non poco) i puristi: arriva Backchannel Clubhouse, la nuova funzionalità per chattare testualmente.

L’annuncio ufficiale è arrivato solo qualche ora fa, dipingendo questa novità come “un sogno che diventa realtà“.

Clubhouse Backchannel to make all your direct messaging dreams come true 💫 pic.twitter.com/xSXNSUE76f — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021

Il tutto condito anche da un breve video di presentazione che mostra le novità che saranno introdotte con il nuovo “pulsante” Backchannel Clubhouse.

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct. After we unintentionally leaked their feature 5 times, here’s our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021

Backchannel Clubhouse, dopo gli audio arriva la chat testuale

Una chat che non è realmente una chat. Si tratta, più che altro, di una funzione che permette di inviare Direct Message (come i DM in stile Instagram). Non si può ancora parlare, dunque, di un’alternativa a Whatsapp, Telegram e app simili. Il suo funzionamento (per adesso c’è solo una versione base per Android e iOS che sarà aggiornata in futuro) prevede alcune funzioni spiegate sul blog di Clubhouse:

Discuti le tue stanze in tempo reale . Se sei un oratore, puoi utilizzare Backchannel per chattare con i tuoi co-conduttori, pianificare quale domanda porre dopo o decidere chi chiamare dal pubblico. Se sei un ascoltatore, puoi chattare con gli altri tuoi amici tra il pubblico ogni volta che ti trovi in ​​una stanza. Basta toccare l’icona dell’aeroplano o scorrere verso sinistra per accedere al thread della chat.

Invia e ricevi domande dal pubblico . Se sei un oratore, ora puoi rispondere alle domande delle persone tramite testo e utilizzarlo per decidere chi chiamare dal pubblico. Se sei un ascoltatore, ora puoi inviare domande, anche se non sei in grado di salire sul palco.

Dire grazie a qualcuno . Ricevi un pagamento? Una buona domanda? Un invito in una grande stanza? Usa Backchannel per ringraziare.

Organizza i tuoi eventi . Un sacco di lavoro può andare nella pianificazione di un buon evento. Ora puoi utilizzare Backchannel per coordinarti con i tuoi co-conduttori, organizzare domande, decidere gli ospiti e collaborare prima di andare in diretta.

Chatta con i tuoi amici della Clubhouse . Quando incontri persone su Clubhouse, è bello poter continuare la conversazione dopo la fine della stanza. Ora con Backchannel puoi farlo.

Perché se il futuro erano le chat audio, quel vintage della parola scritta resta sempre un valore da non cancellare.

(da profilo Twitter Clubhouse)