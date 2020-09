Elezioni comunali 2020, i primi risultati dai capoluoghi di provincia

Dopo la tornata elettorale per il referendum – nel quale è risultato vincitore il sì – e tutti i risultati elezioni regionali 2020 che si sono svolte lo scorso weekend arriva il momento dello spoglio delle comunali nei 958 comuni che hanno votato anche per eleggere il sindaco. Terminato lo scrutinio per regionali e referendum si passa oggi alle comunali e alle regionali della Valle D’Aosta – rimaste in sospeso per la differente legge elettorale -. Cosa sta succedendo nei 15 capoluoghi di provincia che andavano al voto?

Come stanno andando gli spogli comunali 2020

Archiviati gli spogli di referendum e regionali le squadre elettorali procedono da questa mattina alle 9 con lo spoglio delle comunali e delle regionali in Valle D’Aosta. L’affluenza definitiva per le comunali è stata del 66,19% segnando una crescita rispetto a cinque anni fa. Stando alle prime proiezioni del Consorzio Opinio nelle città principali chiamate al voto il centrodestra dovrebbe conquistare Venezia – con il sindaco uscente Brugnano – senza necessità di ballottaggio. Dietro di lui ci sarebbero Pierpaolo Baretta del centrosinistra con il 28,9% dei voti e Sara Visman di M5S) col 5,1%. A Reggio Calabria si assiste – per ora – a un testa a testa tra il candidato di centrosinistra Giuseppe Falcomatà (35,8%) e quello di centrodestra Nico Minicuci (34,8%).

Sinistra in testa a Mantova e Trento, Bolzano Arezzo e Chieti preferiscono la destra

Da Mantova arrivano risultati positivi per il centrosinistra: qui è probabile che vinca la candidata Mattia Palazzi senza necessità di una seconda tornata elettorale con il 65,5% delle preferenze nelle prime proiezioni. Anche a Trento il centrosinistra dovrebbe farcela stando alle proiezioni che danno Franco Ianeselli già oltre il 50%. Al centrodestra andrebbero invece Bolzano, Arezzo e Chieti secondo gli ultimi dati sul totale dei conteggi effettuati finora. Dove si potrebbe andare a ballottaggio è un capoluogo di provincia della Lucania, Matera: Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6% e Domenico Bennardi del M5s è al 26,2%.

Risultati regionali Valle D’Aosta

Per quanto riguarda le regionali in Valle D’Aosta sembra che nella regione a statuto speciale italiana – secondo gli exit poll – dovrebbe vincere la Lega. Al momento sono state scrutinate circa 7.500 schede su 72.706 elettori e la Lega è al 26,5%, seguita da Union valdotaine con il 19,7%.