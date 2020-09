Referendum sul taglio dei parlamentari. Lo spoglio: i sì quasi al 70%

Alle 15 si sono chiuse le urne elettorali. Come noto, oltre alle Regionali e alle Amministrative, si è votato anche per il famoso referendum confermativo costituzionale sulla riforma che prevede la riduzione dei parlamentari (con il passaggio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200). I risultati referendum taglio parlamentari arriveranno con il completamento dello spoglio. Ma ci sono i primi risultati degli exit poll.

Dopo lo scrutinio di 12.749 sezioni su 61.622, i dati mostrano un netto vantaggio del sì (che sfiorano il 70%). Questi i dati ufficiali.

Risultato referendum taglio parlamentari, gli exit poll

Le prime tendenze, come si legge dagli exit poll di Opionio per la Rai, il sì al taglio dei parlamentari si attesterebbe attorno al 60/64%. Insomma, la tendenza è quella di una netta vittoria dei favorevoli alla riduzione del numeri di deputati e senatori. Dati che sono ben diversi rispetto agli accrediti pre-voto (con il sì dato intorno al 70%). Ovviamente si tratta di tendenze, non di risultati definitivi. Per SWG (La7) i dati sono molto simili (sì tra il 65% e il 68%)

Risultato referendum taglio parlamentari, come commentare i primi exit poll

Un risultato di questo genere, nonostante l’approvazione del quesito referendario, non lascia molto tranquilli gli esponenti delle forze di maggioranza che hanno fatto campagna elettorale per il sì. Al di sotto del 70%, infatti, il risultato del sì referendum non è da considerarsi fortemente di successo. Nell’ultimo periodo, le ragioni del no sono cresciute e hanno portato, dunque, a una ripresa della contrarietà al taglio dei parlamentari.

Per quanto riguarda l’affluenza finale al referendum, si è superato abbondantemente il 50%, con un traino importante delle elezioni regionali: il dato finale si attesta sul 53,4%.