C’è davvero chi si indigna con Levante per il suo commento alla gravidanza di Rihanna, ma era un profilo parodia

Ma davvero c’è qualcuno che ha creduto al tweet di Levante che – commentando la notizia di Rihanna incinta – si abbandona ad un pensiero degno dei migliori post dell’ormai proverbiale gruppo Facebook delle «mamme pancine»? Risposta affermativa. Seppur la cantante di Tikibombom non abbia mai scritto nessun tweet dal suo profilo ufficiale, c’è chi ha creduto che quello pubblicato da un profilo parodia fosse attribuibile alla cantante italiana.

Tra i commenti alla notizia Rihanna incinta, anche uno (fake) di Levante

Il più delle volte – oramai e purtroppo – il confine tra il vero e il fake dei social media è così sottile da essere impercettibile, tanto da sfuggire anche agli occhi più attenti. Ma non è questo il caso, perché per accorgersi che il commento di Levante non fosse quello della vera cantautrice italiana Claudia Lagona, non serviva un genio. In seguito alla diffusione di quella che si afferma già come la notizia del giorno, ovvero la gravidanza della star internazionale Rihanna, nei vari social l’annuncio è diventato virale: 34100 tweet nell’ultima ora, milioni di likes su Instagram e altrettante condivisioni via Instagram Stories.

Ecco quindi che nella calca, un profilo parodia di Levante – anche lei in dolce attesa – ne approfitta per dire la ‘sua’: «Tanti auguri alla deliziosa Rihanna, ma il mio sgomento non va via facilmente. Guardando queste foto soffro per mia figlia, motivo per cui ho una borsa d’acqua calda sulla pancia ora. Credo che la salute delle nostre creature debba essere più importante di una foto. Vero?». A quel punto, un qualsiasi utente di Twitter con un minimo di educazione digitale, nota subito che – cliccando sul profilo dell’utente o passandoci su con il cursore del pc – nella bio si trova l’indicazione «parody account!», alert che a quanto pare non è servito a impedire a diversi soggetti la condivisione del tweet considerandolo originale della cantante Levante.

Amo penso che del tuo sgomento Rihanna se ne farà una ragione, come tutti noi. Un bacio pic.twitter.com/3bJByZqx5O — Matteo Tascà 🏳️‍🌈 (@matteo_tasca) January 31, 2022

Levante mamma pancina io lo sapevo https://t.co/B649TigONr — edovu è morto (@iovadodaedo) January 31, 2022

Ad aver accomunato le due donne Rihanna e Levante – a parte la loro gravidanza giunta probabilmente allo stesso mese – oggi anche un analfabetismo funzionale degno di lode. Quell’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni di cui si dispone che – come effetto collaterale – contribuisce a provocare ulteriore disinformazione nel web.