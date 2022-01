Marianna Aprile chiede l’intervento di Twitter: «Un mio profilo fake sta creando problemi ad amici e conoscenti»

L'appello dopo la comparsa, in questi ultimi giorni, di un account fake che però riprende in tutto e per tutto foto e bio della giornalista. Twitter, poi, lo sospende

Iscrizione a gennaio 2022. Il che vuol dire, qualche ora fa. Una sorta di stranissimo primo proposito del nuovo anno. Su Twitter è comparso un profilo fake della giornalista Marianna Aprile. La differenza sta in una piccola lettera del nickname: mentre quello con cui è registrata la giornalista è semplicemente @mariannaaprile, il profilo fake ha raddoppiato una consonante (@mariannaaprille). La giornalista, stando a quanto dichiarato questa mattina su Twitter, ha già segnalato la cosa al support del social network per chiedere la rimozione del fake, ma non c’è stata ancora risposta.

Marianna Aprile segnala a Twitter (e ai suoi followers) l’account fake che usa la sua immagine

L’account fake presenta degli aspetti molto pericolosi: usa la medesima immagine del profilo della giornalista e la sua stessa bio (all’interno della quale si racconta della partecipazione della giornalista alla trasmissione di Radio1 con Luca Bottura). Sempre nella bio, vengono riportate le sue ultime pubblicazioni, ma per il libro “Il grande inganno”, il nome della casa editrice viene mozzato.

Al momento, in timeline, non compaiono tweet pubblici dell’account fake, ma in base a quanto raccontato dalla giornalista, questo profilo starebbe creando problemi – a livello di messaggi privati – ad amici e a conoscenti di Marianna Aprile. Per questo motivo, l’account fake è stato segnalato al Support di Twitter che, al momento, non ha ancora preso provvedimenti (il numero di followers del profilo fake non è rilevante, ma starebbe aumentando nelle ultime ore).

«Ciao – ha scritto Marianna Aprile -. Siccome @TwitterSupport non è ancora intervenuto e mi dicono che il numero dì follower dell’account fake è cresciuto, ribadisco: non rispondete ai messaggi che arrivano da @mariannaaprille (due elle), è un fake che sta creando molti problemi ad amici e conoscenti. Grazie».

Twitter, chiaramente, evidenzia pubblicamente i problemi che si possono venire a creare dalla cosiddetta “impersonificazione”. All’interno delle sue policies spiega come si comporta in queste circostanze. Twitter ritiene che ci si trovi di fronte a un caso di impersonificazione quando «account Twitter fingono di essere altri utenti, organizzazioni o marchi in modo ingannevole o poco chiaro» e dice che questi ultimi possono essere sospesi in maniera definitiva.

Ovviamente, bisogna accertarsi che l’account si stia macchiando di impersonificazione. Per farlo, però, Twitter ammette di «non controllare attivamente il contenuto degli utenti», ma assicura soltanto di esaminare i reclami ogni qualvolta riceva una valida segnalazione. Il problema, stando alle policies del social network, è che un account con un nome simile o che «utilizza la stessa immagine del profilo» non è automaticamente in violazione delle policies sull’impersonificazione. L’account fake in questione fa esattamente ciò che viene previsto da questa fattispecie: Twitter, invece, dovrebbe verificare – sempre stando alle sue norme – che non ritragga l’altra entità «in modo fuorviante o ingannevole». Una situazione che, al momento, è complesso da verificare, dal momento che l’account non posta contenuti pubblici, ma – a quanto pare – si starebbe limitando a contattare privatamente amici e conoscenti della giornalista. Al momento, visto che la situazione di stallo potrebbe protrarsi a lungo, la scelta di Marianna Aprile di comunicare pubblicamente la presenza di un suo account fake sembra essere la più sensata.

UPDATE delle 12.25: Nel corso della mattinata del 3 gennaio, l’account fake di Marianna Aprile è stato sospeso. A comunicarlo è stata la stessa giornalista, che ha anche annunciato di aver interessato la Polizia Postale per l’accaduto.

Account sospeso. Grazie davvero a tutti per le segnalazioni e mi scuso con gli amici che sono stati importunati o danneggiati per l’involontaria rottura dì scatole. Ora se ne occupa la Postale. 🌹 pic.twitter.com/GKSaG7ezD3 — Marianna Aprile (@mariannaaprile) January 3, 2022

FOTO: Italy Photo Press – tweet della giornalista