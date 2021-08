Addii che fanno rumore. Dopo quello di Lele Adani, un altra voce famosa di Sky ha salutato la PayTv (alle prese con un vero e proprio ridimensionamento, anche dopo non aver ottenuto i diritti televisivi per il prossimo triennio di Serie A) per affrontare una nuova avventura professionale. Riccardo Trevisani, uno dei più apprezzati telecronisti dell’emittente satellitare, ha scelto di approdare in casa Mediaset.

L’addio era stato annunciato qualche giorno fa attraverso il suo profilo Instagram, postando anche un video con gli estratti di alcune sue telecronache che hanno fatto la storia. In tanti pensavano a un’imminente approdo a Dazn – che si è aggiudicata i diritti tv per tutto il prossimo triennio di Serie A (e non solo) -, ma a sorpresa è arrivato l’annuncio da parte di Mediaset.

Tutte le novità del calcio #Mediaset: oltre alle grandi esclusive arriva in squadra #RiccardoTrevisani

Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della #CoppaItalia

Riccardo Trevisani lascia Sky e approda a Mediaset

«Riccardo Trevisani si unisce al confermatissimo Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici Mediaset – si legge nel comunicato del “Biscione” -. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni». E ci sono anche le gare di Champions (121 all’anno, per tre anni, compresa la finale) che saranno suddivise in questo modo: la migliore del martedì (con un’italiana in campo) sarà trasmessa in chiaro su Canale 5; le altre in streaming per gli abbonati a Mediaset Infinity. A tutto ciò si aggiungono alcune gare di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 e quelle (non tutte, ma una selezione) della Nations League.

L’addio alla PayTv

L’addio, dopo 17 lunghi anni, era stato annunciato sabato pomeriggio con un post su Instagram: «Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come Lele Adani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a SkySport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perché sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi è piaciuto un sacco. A presto».

Quel “a presto”, dunque, è già arrivato. Sempre a Milano, ma lontano da Rogoredo.

