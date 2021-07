L’ultima telecronaca di Adani su Sky

Ci sarà un po’ meno garra, da oggi, negli studi di Sky Sport. Lele Adani, ex difensore di Brescia e Inter, ha lasciato per sempre la cabina di commento dell’emittente satellitare: quella di ieri, Inghilterra-Danimarca, è stata la sua ultima partita live commentata per Sky Sport. L’annuncio è stato dato dallo stesso Adani al termine dell’evento. In chiusura di collegamento, accanto a un silenziosissimo Riccardo Trevisani, il commentatore di calcio ha affermato con la voce rotta dall’emozione: «È stato bello raccontare insieme a te Riccardo Trevisani il mio ultimo evento Sky Sport».

Lele Adani lascia Sky sport

E ora? Sicuramente Lele Adani era una delle voci più caratterizzanti l’offerta di Sky Sport. Lui, insieme a Massimo Ambrosini, hanno attraversato diverse stagioni al commento dei principali eventi calcistici trasmessi sull’emittente satellitare. Possibile, adesso, un futuro in un’altra casa dello sport. Si era parlato, ad esempio, della possibilità che Adani potesse passare a Dazn, la piattaforma di streaming che, per i prossimi tre anni, si è aggiudicata i diritti televisivi della Serie A. Tuttavia, è stata appena pubblicata la lista dei commentatori tecnici per la prossima stagione e il nome dell’ex difensore non compare.

Di seguito tutti i nomi di telecronisti e commentatori DAZN:

Massimo Ambrosini;

Federico Balzaretti;

Andrea Barzagli;

Federica Zille;

Riccardo Montolivo;

Alessandro Matri;

Simone Tiribocchi;

Massimo Gobbi

Giampaolo Pazzini;

Diletta Leotta;

Dario Marcolin;

Alessandro Budel;

Francesco Guidolin;

Stefan Schwoch;

Giorgia Rossi;

Marco Cattaneo;

Tommaso Turci;

Marco Russo;

Davide Bernardi;

Stefano Borghi;

Roberto Cravero;

Pierluigi Pardo;

Riccardo Mancini;

Edoardo Testoni;

Ricky Buscaglia;

Dario Mastroianni.

La carriera di commentatore tecnico di Adani è iniziata nel 2012, quando – per Sportitalia – aveva iniziato a raccontare le imprese delle squadre sudamericane nel campionato argentino e nella Copa Libertadores. A Sky la sua esperienza inizia nel 2012 e, per continuare a coltivare questo spazio, rinunciò persino al ruolo di viceallenatore di Roberto Mancini all’Inter. Adani, tuttavia, è stato anche un esploratore delle nuove frontiere della comunicazione sportiva: da qualche mese, infatti, accompagna Antonio Cassano e Bobo Vieri nelle dirette della Bobo TV su Twitch. Non è da escludere che, in futuro, il ruolo del social network sarà sempre più determinante nella carriera di un commentatore sportivo che, proprio sui social network, ha conosciuto una popolarità fuori dal comune, grazie a meme, parodie e video virali.