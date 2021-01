Cosa è andato a dire Matteo Renzi in Arabia Saudita | VIDEO

Se ne era parlato nei giorni scorsi, quando il quotidiano Domani – con un articolo a firma Emiliano Fittipaldi – aveva pubblicato la notizia di Matteo Renzi in Arabia Saudita dopo aver provocato la crisi di governo (e, quindi, le successive dimissioni di Giuseppe Conte). E proprio da Riad il leader di Italia Viva era tornato in fretta e furia dopo l’incontro di Conte con Sergio Mattarella al Quirinale con il suo mandato rimesso nelle mani del Capo dello Stato. E oggi, su Youtube, il Future Investment Initiative (FII) ha pubblicato il filmato del suo intervento alla corte del principe Mohammad bin Salman.

Ecco un estratto della conferenza di Matteo Renzi in Arabia Saudita.

“È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grande principe Mohammad bin Salman. Per me è un privilegio poter parlare con te di Rinascimento. Credo che l’Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuovo Rinascimento. Vostra Altezza, grazie” Che pena. #Renzi pic.twitter.com/r4hob6ehCu — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) January 28, 2021

Il leader di Italia Viva esordisce – rigorosamente in inglese – dicendo di essere onorato di trovarsi nello stesso luogo e alla stessa conferenza a cui partecipa anche il principe Saudita. E, soprattutto, si dice felice di parlare con lui del Rinascimento. Anzi, dice che l’Arabia Saudita è il luogo ideale per un nuovo rinascimento.

Matteo Renzi in Arabia Saudita, il video della conferenza

La versione integrale dell’intervento di Matteo Renzi è visibile nel video pubblicato in diretta da FFI su Youtube. Il suo intervento è viene mostrato circa 30 minuti dopo l’inizio dell’evento. E lì il leader di Italia Viva parla di Arabia Saudita come Paese per il Rinascimento. Forse dimenticando le libertà quasi nulle del Paese Arabo e tutti i fatti di cronaca che vedono come vittima la libertà (con annessi effetti sulla vita delle persone). Peccato che qui in Italia proprio lui avesse contestato il governo (di cui faceva parte) per le libertà rimodulate in tempo di pandemia.