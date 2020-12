Matteo Renzi preferisce il virtuale al reale

«Beppe, esci da questo blog». A pronunciare questa frase fu proprio Matteo Renzi in quel famoso incontro – andato in onda in streaming, per volontà dell’allora leader del Movimento 5 Stelle – con Beppe Grillo. L’accusa era quella di vivere all’interno di una bolla web e non avere contezza e contatto con il mondo reale. Ora, però, in quella bolla sembra essere finito (ancor di più) lo stesso leader di Italia Viva. L’ultimo esempio è la lettera di Renzi a Conte.

Oggi l’ex segretario del Partito Democratico ha pubblicato sui suoi canali social (ma proprio tutti, da Facebook a Twitter, non tralasciando neanche il link nelle Instagram Stories) la versione integrale della sua lettera inviata al Presidente del Consiglio dopo le tensioni e le frizioni degli ultimi giorni, con la crisi di governo minacciata apertamente, anche se poi è stata fatta passare come una richiesta di ascolto.

Renzi a Conte, la lettera sui social prima dell’incontro

E oggi la lettera di Renzi a Conte viene decantata ai quattro venti, ovunque. Dopo averla spedita a Palazzo Chigi, è stata pubblicata in ognidove. Giusto per la trasparenza. Un po’ meno corretto se pensiamo che la crisi – perché c’è la crisi nell’esecutivo, anche se le smentite si rincorrono – è stata acuita proprio da alcune dichiarazioni dello stesso leader di Italia Viva a El Pais.

Prima il virtuale, poi il reale

E l’incontro ancora non c’è stato. Il governo è fermo nell’attesa di questa riunione tra il capo del governo e i rappresentanti di Italia Viva. Doveva essere nei giorni scorsi, ma Teresa Bellanova era impegnata a Bruxelles. Potevano, però, telefonarsi e dirsi in viva voce le proprie intenzioni. E, invece, sui social c’è la lettera (ostentata), mentre ancora si attende di capire se la loro sia ancora una linea comune.