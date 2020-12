Crisi di governo, Bersani contro Renzi: “Vuole mostrare che comanda anche senza esercito”

È nuovamente Bersani contro Renzi. Nella puntata di DiMartedì infatti l’ex segretario del Pd ha commentato con parole dure le uscite degli ultimi giorni dell’ex premier, che sta facendo “ballare” la maggioranza di governo e mette in serio dubbio la tenuta del governo Conte. Per Bersani infatti Renzi “vuole mostrare che anche senza esercito comanda lui” e per questo starebbe minacciando di staccare la spina all’esecutivo.

Bersani contro Renzi e le minacce alla maggioranza

Le parole di Bersani contro Renzi a DiMartedì sono iniziate sottolineando “l’errore molto serio” di dare spazio a quelle voci di rimpasto che l’ex segretario del Pd chiama “borbottii e mal di pancia non spiegati” e che, secondo lui, “hanno dato spazio a chi gioca all’avventura”. Un riferimento neanche troppo velato a Renzi, che ha preso lo spunto del Recovery Fund per aprire una questione che rischia di far cadere il governo. “Difficile capire cosa voglia Renzi. Quella del Recovery e’ una bozza, non una decisione” ha spiegato Bersani, aggiungendo che se al capo politico di Italia Viva “lasci uno spazio ci si infila perché vuole mostrare che anche senza esercito comanda lui”. Un potere che, sempre secondo Bersani, Renzi ha solo “finché glielo danno gli altri”. Per questo il deputato di LeU invita le altre forze della maggioranza a “stringersi e avere le idee chiare su quelle 4-5 cose da fare, in special modo su “cosa fare a marzo quando finirà la cassa integrazione e la liquidità alle imprese non basterà”. “Se poi qualcuno ha altri grilli per la testa e mette la pistola alla tempia, si va in parlamento” ha aggiunto Bersani sottolineando che in quel modo “Renzi si prende le sue responsabilità davanti al Paese”.

Le reazioni sui social allo sfogo di Bersani contro Renzi

Le parole di Bersani contro Renzi non sono passate inosservate né a livello politico, confermando lo scarso feeling tra i due ex segretari del Pd, né sui social, dove la maggior parte dei commenti alle parole del deputato di Liberi e Uguali sono state di condanna da parte di sostenitori renziani. L’accusa principale contro Bersani infatti è stata quella di non avere titoli per parlare viste le percentuali di gradimento del suo partito. Un’accusa che però, visti i risultati alle Regionali e nei sondaggi, dovrebbe valer a maggior ragione anche per il leader di Italia Viva.