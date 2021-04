TikTok ha i Duetti, Instagram ora lancia i Remix

Si chiama Remix di Instagram e, in pratica, ricalca la funzione dei duetti di TikTok. L’annuncio è stato dato ieri sul profilo Twitter ufficiale del social delle foto e, da quando l’aggiornamento sarà attività, gli utenti avranno la possibilità di creare video reaction, ovvero delle risposte video da dare ai filmati condivisi. Una possibilità che, in sostanza, ricalca quella data da TikTok – presente già da diverso tempo – di rispondere don dei Duetti. Ancora una volta, quindi, Instagram – conscio dell’enorme successo di TikTok e impegnato nel fare concorrenza – prende una funzionalità di TikTok e la fa sua chiamandola con un altro nome. Alcuni utenti potrebbero già avere accesso a questa possibilità.

Re-re-re-remix 🤩

Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists 🎭

Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf

— Instagram (@instagram) March 31, 2021