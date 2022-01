Cosa sta succedendo a Reddit che, a gennaio, è andato in down otto volte?

Reddit ha un problema, che è diventato abbastanza evidente nel mese di gennaio 2022. La piattaforma social che permette agli utenti di avviare delle discussioni per aree tematiche (una piattaforma su cui stanno trovando luogo sempre più spunti destinate a diventare virali anche a livello mainstream, si pensi al caso-scuola di Game Stop) non ha funzionato per alcuni minuti nella giornata di ieri, 25 gennaio. E non è la prima volta che questa cosa si verifica in questa prima parte dell’anno.

Reddit down per otto volte in questo mese di gennaio

L’incidente è stato risolto nel giro di un’ora, come segnalato anche dallo status del servizio di Reddit sulla piattaforma dedicata e sui social network. Scorrendo l’account Twitter @redditstatus, infatti, si nota che dal 23 dicembre 2021 fino alla giornata di ieri sono diversi i problemi che hanno interessato il social network, alcuni più prolungati nel tempo – che hanno richiesto cioè azioni più capillari da parte dei responsabili del servizio -, altri più ridotti.

Fatto sta che questa volubilità della piattaforma nell’ultimo periodo sta lanciando dei segnali preoccupanti agli utenti e potrebbe avere un impatto anche sulla sua reputazione sul mercato dei social network.