Delitto Misterbianco, l’inviata di Rai 2 minacciata mentre lavora: «Vattene o chiamo i miei amici»

Nicole Di Giulio, inviata per il programma di approfondimento di Rai 2 Ore 14, nella giornata di oggi si trovava in collegamento da Misterbianco, il comune siciliano diventato famoso negli ultimi giorni perché qui è stata uccisa a colpi di pistola Giovanna Cantarero. Il cerchio si stringe sempre di più attorno all’assassino, un uomo che – da quanto emerso – avrebbe avuto una relazione con lei. Nel corso della diretta, come è stato sottolineato anche su Twitter da chi ha espresso solidarietà alla giornalista, l’inviata è stata minacciata.

LEGGI ANCHE >>> La giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina utilizza IG per identificare l’uomo e denunciarlo

Giornalista minacciata Misterbianco:

L’inviata del @tg2rai che sta facendo la cronaca da #Misterbianco dove è stata assassinata Giovanna, una ragazza di soli 27 anni, è stata minacciata: “vattene o chiamo i miei amici”. In Italia il problema sono le mafie, non i migranti. Solidarietà alla giornalista minacciata 😬 pic.twitter.com/35v4xeZ3ap — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) December 13, 2021

Durante il collegamento Di Giulio fa sapere di essere stata minacciata. Al minuto 28 circa della puntata – che è stata caricata su RaiPlay – la giornalista racconta al conduttore in studio quello che è successo: «Questo è un territorio difficile, noi anche abbiamo avuto problemi pochi minuti fa. Il proprietario del panificio – afferma indicando la porta – è arrivato e ci ha intimato di andare via, ci ha minacciato dicendo che avrebbe chiamato degli amici per farci menare». Dallo studio Milo Infante rimane sorpreso per le modalità, sottolineando come al massimo avrebbe dovuto alludere al fatto di chiamare le forze dell’ordine.

Il conduttore sottolinea, durante la diretta, che il programma chiamerà i carabinieri per denunciare l’intimidazione subita dalla giornalista mentre stava lavorando. L’invito all’inviata e al cameraman è quello di andare via da quel luogo dopo la minaccia subita. Il conduttore sottolinea anche come l’uomo, capo della giovane donna uccisa, si preoccupi di minacciare i giornalisti che stanno raccontando la storia invece di reagire in modo adeguato a quanto accaduto alla sua dipendente. «Non finisce qui, questa è una promessa», conclude Infante, informando i telespettatori a fine puntata che il comando provinciale è stato avvertito.