Il caso di Autieri Gioielli e dell’«hacker» del suo Instagram a cui non piacevano i gioielli di Chiara Ferragni

Caso diplomatico evitato per un pelo. Le gioiellerie Autieri si sono rese protagoniste di un caso di comunicazione social piuttosto inusuale, soprattutto in un periodo in cui Chiara Ferragni è sulla cresta dell’onda per la pubblicazione su Amazon Prime della serie The Ferragnez. È comparsa una IG Stories, nelle ultime ore, in cui si prendevano le distanze dai gioielli griffati Ferragni, perché ritenuti di scarsa qualità: «Il nostro obiettivo – si leggeva nella stories, motivando la mancata disponibilità dell’articolo negli store – è quello di fornirvi sempre la migliore qualità». Marcia indietro in poche ore: al momento, sull’account Instagram ufficiale della gioielleria compaiono post e stories al miele nei confronti di Chiara Ferragni.

Gioiellerie Autieri e il caso dell’hacker a cui non piacciono i gioielli di Chiara Ferragni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Autieri Gioiellerie (@autierigioiellerie)

L’account ha pubblicato anche delle stories in cui attribuisce questa comunicazione – a quanto pare non in linea con i principi aziendali – all’intervento di un presunto hacker, che si sarebbe impossessato dei profili social dell’azienda e avrebbe scritto le frasi in circolazione nelle ultime ore. Al momento, l’account Instagram – per i post a tema gioielli di Chiara Ferragni – ha disabilitato i commenti.

Il caso è stato segnalato su Twitter dalla giornalista Selvaggia Lucarelli: