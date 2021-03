Nella storia della 12enne morta a Borgofranco, TikTok non c’entrava nulla

Non dite che non vi avevamo avvertito. Ancora una volta, in una vicenda di cronaca relativa a una minorenne (che, in quanto tale, andrebbe trattata con i guanti bianchi della deontologia professionale), la stampa italiana ha dimostrato di non averci capito nulla, soprattutto quando si parla di giovani e del loro utilizzo dei social network. Per questo motivo, quando lunedì è stata diffusa la notizia di una ragazzina morta a Borgofranco d’Ivrea, il cui corpo era stato rinvenuto nel bagno di casa dal padre, avevamo invitato alla prudenza quando il tragico gesto era stato associato a una “challenge su TikTok“.

Ragazzina morta a Borgofranco, come sono andate le cose

Tra i vari giornali che hanno dato la notizia, sono stati tanti quelli che hanno parlato di “sfida su TikTok”. Qualcuno si è persino spinto a ipotizzarne la natura: hanging challenge o blackout challenge. Ovviamente, vi avevamo già spiegato che si tratta di due cose diverse: la prima non è una sfida che porta al soffocamento (ma riguarda semplicemente evoluzioni con attrezzi ginnici), la seconda non è mai stata ufficialmente documentata. Tuttavia, la suggestione rispetto a quanto accaduto qualche mese fa a Palermo ha avuto un peso nella narrazione dei giornali, che – quindi – non ha fatto altro che creare quello che andrebbe evitato: un effetto emulazione basato su un fenomeno che non esiste.

La versione delle amiche rispetto alla storia della ragazzina di 12 anni di Borgofranco d’Ivrea

A quanto pare, la ragazzina di Borgofranco d’Ivrea – secondo quanto riportato da Lodovico Poletto, inviato per La Stampa nel paese piemontese – aveva parlato del suo gesto con due sue amiche. Una di queste, all’inizio, sembrava addirittura assecondarla. Nel racconto della terza amica, testimone della vicenda, si evince che, in qualche modo, nel pomeriggio precedente al ritrovamento del corpo, le due ragazzine avevano deciso di compiere il gesto estremo insieme.

Dunque, nessuna sfida su TikTok, social network chiamato in causa in maniera superficiale. Fare sensazione, con il rischio di trasmettere un messaggio sbagliato.