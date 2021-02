Quarta Repubblica «tira indebitamente in ballo» Mattarella sul caso Palamara

L’immagine sbagliata mentre si parlava delle indagini su Berlusconi. Tanto è bastato per far sollevare una frotta di commenti che, traditi dalla contestualizzazione errata, si stavano scagliando contro Sergio Mattarella. È accaduto ieri sera, lunedì 1 febbraio, su Rete 4 durante l’intervista doppia fatta da Nicola Porro a Luca Palamara e Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica. Poi l’intervento social del portavoce del Presidente della Repubblica, le scuse in diretta, il tweet cancellato e sostituito con uno di scuse.

Ieri sera Luca Palamara e il direttore de Il Giornale erano ospiti di Nicola Porro per parlare del loro libro ‘Il Sistema’ in cui il magistrato si racconta e racconta la sua versione dei fatti sulle pressioni della magistratura e delle varie correnti al suo interno. Poi, a un certo punto, si inizia a parlare di Silvio Berlusconi e delle indagini contro di lui. E sullo sfondo appare l’immagine di Sergio Mattarella.

Tutto in diretta (e visibile su Mediaset Play – 1H, 28′ e 55”): Sallusti prende la parola e inizia a parlare della copertura della Presidenza della Repubblica sui magistrati che indagavano contro Silvio Berlusconi. Ed è lì che viene mostrata sullo sfondo l’immagine di Sergio Mattarella.

Quarta Repubblica e la foto di Mattarella mentre si parla delle indagini su Berlusconi

E sui social, in corrispondenza con un tweet condiviso dal profilo di Quarta Repubblica, hanno iniziato a commentare ferocemente contro l’attuale Presidente della Repubblica. Solo l’intervento di Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella, ha portato alla cancellazione di quel tweet.

Gentile signore sono il portavoce di Mattarella. Forse le sfugge che durante il governo Berlusconi Mattarella non era stato ancora eletto al quirinale. Per cui se qualcuno si deve dimettere forse è la sua conoscenza storica. — giovanni grasso (@_giovannigrasso) February 1, 2021

Una serie di risposti di questo tenore ai vari commenti sotto il tweet della trasmissione condotta da Porro. E lo stesso conduttore, circa mezz’ora dopo, chiese scusa in diretta per «aver tirato in ballo indebitamente» Sergio Mattarella in una vicenda in cui l’attuale Capo del Quirinale non poteva essere coinvolto, in quanto non Presidente della Repubblica all’epoca. Poi, dopo la rimozione del tweet, sono arrivate anche le scuse social.

🔴Ribadiamo quanto già’ detto in onda.

Ogni riferimento al Quirinale nelle parole di Palamara e Sallusti non riguarda in alcun modo il Presidente Mattarella e il suo settenato.

Ci scusiamo.#quartarepubblica — Quarta Repubblica (@QRepubblica) February 1, 2021

L’incidente diplomatico, a causa di un’immagine sbagliata, è rientrato. Ma solo grazie all’intervento social del portavoce di Mattarella.

Attraverso Twitter, il portavoce del presidente della Repubblica specifica: «Non era una foto, ma immagini continue del Presidente Mattarella in mezzo ai magistrati associate a discorsi su presunte trame contro il governo Berlusconi. Sallusti ripeteva: “Il Quirinale sapeva”. Slogan peraltro riportato in un tweet della trasmissione, poi cancellato».