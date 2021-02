Se Massimo Boldi diventa l’idolo di Fratelli d’Italia

Ognuno sceglie le proprie figure di riferimento. Se Matteo Salvini attinge a piene mani dalle dichiarazioni di Iva Zanicchi e de er Faina, Fratelli d’Italia sceglie la linea comica e opta per i Cinepanettoni. Dopo l’intervista di Massimo Boldi su Giorgia Meloni, pubblicato da Libero quotidiano, FdI ha esultato sui social condividendo le parole dell’attore di Luino. Il tutto tralasciando anche i giudizi del comico su Giuseppe Conte a cui ha riconosciuto un buon lavoro in questi due anni di governo, condito da due maggioranze differenti. E chissà se arriverà una terza.

Nella sua intervista a Libero quotidiano, in edicola ieri (domenica 31 gennaio), Massimo Boldi su Giorgia Meloni ha detto: «Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano». Insomma, l’attore è affascinato dal modo di comunicare della leader di Fratelli d’Italia e il partito ha deciso di omaggiarlo condividendo su tutti i social queste sue parole.

Massimo Boldi su Giorgia Meloni

L’endorsement, dunque, è piaciuto. Poi, ovviamente, Fratelli d’Italia ha evitato di citare la frase pronunciata dal comico parlando del Presidente del Consiglio uscente: «Non ha lavorato male durante i suoi mandati ma è circondato da ministri deboli e inesperti, che fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica». Non fa nomi e cognomi, ma è ben nota la sua scarsa considerazione su Luigi Di Maio.

Berlusconi, lo statista

E non poteva mancare la chiosa sul leader di Forza Italia come futuro Presidente della Repubblica: «Se lo meriterebbe. Lasciamo perdere le sue vicende legate alle donne e la sua fama da latin lover. Come statista è inarrivabile».

