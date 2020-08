Massimo Boldi spera nel ritorno dell’Onnipotente per liberarci dai potenti e dalle mascherine

Leggendo una prima volta il post pubblicato da Massimo Boldi sulla sua bacheca Facebook può sopraggiungere il sospetto di una sottile ironia. Poi, però, la sua chiosa finale fa capire quanto non ci sia alcun sarcasmo. Ed è così che l’attore comico, noto per i Cinepanettoni e i cult movie italiani degli anni Ottanta e Novanta, scomoda addirittura il Signore, il salvatore dei mondi, l’Onnipotente, contro quei potenti che ci obbligano a indossare le mascherine.

«Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, Regioni, Stati – scrive Massimo Boldi sui social -. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, sì Lui»

Massimo Boldi invoca il Signore contro i potenti e le mascherine

È lui o non è lui? Certo che è lui. Ovviamente Massimo Boldi fa riferimento a Dio, l’Onnipotente, «che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni».

No Mask?

Insomma, sembra proprio che Massimo Boldi – dopo che il set del cinepanettone insieme a Christian De Sica è stato sospeso a causa di due membri risultati positivi – non abbia preso bene la storia delle mascherine per scongiurare i contagi. Chissà se l’Onnipotente deciderà di ascoltare la sua preghiera, togliendo tutti i peccati del mondo.

