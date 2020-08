Due positivi sul set del cinepanettone di Boldi e De Sica: stop alle riprese

Due addetti al catering positivi al coronavirus e stop alle riprese del film di Boldi e De Sica Natale su Marte. A Roma, in un hotel di lusso del quartiere Aurelio, si stavano svolgendo le riprese della pellicola che arriverà nelle sale cinematografiche italiane nel prossimo periodo natalizio. Ma il cinepanettone rischia di subire un rallentamento nella sua produzione: due persone che hanno avuto contatti con il cast, infatti, sono risultate positive al coronavirus.

Positivi Natale su Marte, stop alle riprese

Sarebbero, secondo quanto riportato, due addetti al catering, ma tutte le maestranze e gli attori si sono successivamente sottoposti al test del tampone, risultando negativi. Il contagio, dunque, sembra essere isolatosi e circoscritto, senza particolari problemi per quanto riguarda il resto del cast. Natale su Marte è il nuovo film della coppia Boldi-De Sica (che aveva già recitato insieme nel 2018, tornando a lavorare sullo stesso set dopo anni di separazione).

Le riprese, che adesso si sono fermate, continueranno nei prossimi giorni, spostandosi dall’hotel di lusso al set di Cinecittà, dove è stato ricreato un ambiente extra-terrestre, in tema con la trama del film che, questa volta, ha addirittura superato, per quanto riguarda la sua ambientazione, l’orbita terrestre.

Lo stop per la doppia positività non è l’unico ostacolo che il film ha dovuto affrontare a causa del coronavirus: una parte del film era inizialmente ambientata in Marocco, con le riprese che si sarebbero dovute svolgere anche nel Paese nord-africano. Tuttavia, proprio a causa del coronavirus, la trasferta era stata annullata. Adesso, invece, il caso di doppio contagio interno alla produzione. Non i migliori auspici per il cinepanettone del Natale 2020.

(FOTO dall’account Instagram di Christian De Sica)