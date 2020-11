Massimo Boldi continua a non far ridere neanche per sbaglio

Massimo Boldi non ha mai fatto ridere e continua a non far ridere. Non ha fatto ridere quando su Facebook ha parlato del complotto planetario dei potenti dietro il Covid, non fa ridere con il commento sessista e misogino – ora cancellato, ça va sans dire – sotto il post di Paolo Conticini, concorrente si Ballando con le Stelle. L’attore gareggia insieme alla giovane insegnante e ballerina Veera Kinnunen e, insieme, i due sono tra i favoriti per vincere il programma. La fotografia che Contini ha pubblicato è stata commentata da Massimo Boldi come si farebbe attorno al tavolo dei peggiori bar di paese.

Boldi Conticini e quel «trombala, se lo merita» fuori dal tempo

«Trombala, se lo merita». Una frase che ai più risulta anacronistica ma che Massimo Boldi – 75 anni suonati – ha ritenuto opportuno pubblicare sotto la fotografia di Conticini alludendo a tanti, troppi concetti che a giorno d’oggi stiamo provando a valicare. In primis, la donna che “merita di essere trombata” dall’uomo. Quella donna che è sempre passiva nell’atto sessuale e che subisce il volere e la volontà dell’uomo, che decide di premiarla. La mentalità di Massimo Boldi è quella di un 75enne che ha vissuto la giovinezza e l’età adulta in altri tempi ma l’attore dovrebbe adeguarsi ai tempi e smettere di veicolare – almeno pubblicamente – messaggi che oggi hanno un peso molto diverso rispetto al passato.

La vita non è un cinepanettone quindi anche basta

Celebre per i suoi ruoli nei cinepanettoni e nei film italiani che maggiormente hanno veicolato stereotipi sessisti per far ridere, Massimo Boldi dovrebbe distinguere la realtà dalla finzione. Se «trombala, se lo merita» – con tanto di bacino e risate a rimarcare la normalità e la naturalità di un simile commento secondo chi lo scrive – in un cinepanettone ce lo aspetteremmo tutti quanti (ragione per cui ormai è un genere vetusto), nella vita reale una frase del genere è irrispettosa verso la protagonista della foto e non solo. Colpisce la categoria donne e sicuramente risulta inappropriata per una persona che dovrebbe, vista l’età, aver acquisito un minimo di saggezza e di senso del pudore e della decenza.