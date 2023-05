Le Big Tech inquinano più di centinaia di Paesi al mondo

Se il web fosse una Nazione, sarebbe il terzo al mondo per quel che riguarda il consumo di energia elettrica e il quarto in termini di emissioni di emissioni di CO2. È quanto si evince dall’Osservatorio ESG 2023 realizzato da Karma Metrix che dallo scorso anno ha iniziato a studiare l’impatto ambientale e la carbon footprint delle principali aziende che operano all’interno dell’ecosistema Internet, con tutti i riflessi che hanno sul pianeta Terra. Nel monografico di Giornalettismo, abbiamo provato a spiegare quanto inquinano le Big Tech, anche rispetto al resto del mondo.

Quanto inquinano le Big Tech, il report Karma Metrix

Il tema della sostenibilità digitale va di pari passo con il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Il secondo rapporto di Karma Metrix ha messo in evidenza, in particolare, l’impatto ambientale delle principali aziende Big Tech. Le sole Google, Meta, Amazon, Apple e Microsoft emettono più anidride carbonica (ed equivalenti) di Belgio e Romania. Stesso discorso per quel che riguarda il consumo energetico, con Big Tech che si piazza (in questa particolare e poco rassicurante classifica) al 42° posto.

Numeri che sono cresciuti rispetto alla rilevazione dello scorso anno. E sono destinati a diventare ancora più importanti. Perché buona parte delle aziende Big Tech stanno investendo nel cloud computing e nell’intelligenza artificiale. In particolare, i dati delle emissioni dell’AI non sono ancora noti, ma si possono desumere dal quantitativo di energia per la gestione dei data center per lo sviluppo e l’addestramento di questi strumenti.