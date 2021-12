I no vax che prendono in giro il green pass con gli adesivi dei QR Code

QR Code, red code. Visto che oggi è il giorno dell’entrata in vigore del super green-pass (quello che permette di effettuare alcune attività pubbliche soltanto se si è vaccinati o guariti dal Covid-19), i no-vax a cui questa cosa proprio non scende giù stanno mettendo in campo alcune azioni di protesta notevoli. Come, ad esempio, quella di inondare con adesivi di QR Code un po’ particolari fermate di autobus, metro, buche delle lettere, parabrezza delle automobili, porte degli studi medici. In realtà questi QR Code – del tutto simili esteticamente a quelli derivanti dalla certificazione verde – non rimandano ad alcun dato personale o ad alcuna situazione sanitaria: sono, al contrario, dei consigli di lettura.

LEGGI ANCHE > La lista di proscrizione su Telegram dei giornali che hanno parlato di Basta Dittatura

QR Code di protesta da parte dei no-vax

Su Telegram, in modo particolare nel canale Libertà di movimento Italia (oltre 7mila iscritti), si è diffuso questo messaggio che vede, al suo interno, due QR Code: il primo rimanda a una pubblicazione di Massimo Mazzucco intitolata Covid e le cure proibite, il secondo a quella di Judy Milkovits e di David Martin intitolata Pandemic Indoctornation. Due contenuti che, ovviamente, presentano l’attuale situazione sanitaria a livello globale in maniera diversa rispetto a quelli che sono i riscontri quotidiani che tutti noi abbiamo (sia dal punto di vista della crescita dei contagi, sia per quanto riguarda le misure di contenimento degli stessi).

Il canale ripropone l’iniziativa di un altro canale Telegram, che si chiama Tutti fuori, e che è noto anche per la lista dei supermercati dove si vuole scegliere di fare la spesa senza mascherina, violando così le disposizioni che prevedono l’obbligo di mascherina al chiuso. Insomma, la fantasia non manca. Ma è abbastanza indicativo che si utilizzi un QR Code come simbolo di una protesta, proprio nel giorno in cui entra in vigore il super green pass.