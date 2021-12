La “bufala” dei neonati, figli di donne vaccinate, che “camminano” dopo 3 mesi

I loro rapporti con la scienza non sono idilliaci. Lo dimostrano le teorie (false) del complotto che propinano sui social e nelle chat di riferimento, ma anche tutti gli “idoli” citati che poco hanno a che fare con il mondo della medicina. E così, nelle ultime ore, una delle più paradossali bufale è stata condivisa sui social (da un profilo che twitta compulsivamente, speso e volentieri fake news, e che ha un immotivato seguito di follower): quella dei neonati che camminano dopo soli tre mesi dalla loro nascita. Ovviamente i genitori di questi “bambini geneticamente modificati” avrebbero ricevuto il vaccino anti-Covid. E, altrettanto ovviamente, l’immunizzazione non c’entra nulla e la storia è completamente falsa.

LEGGI ANCHE > I No Green Pass che su Telegram negano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento climatico

Tutto parte da questo tweet pubblicato qualche giorno fa da un noto profilo “bufalaro” (che abbiamo oscurato perché il nostro modus operandi è sempre quello di denunciare le fake news sui social e le modalità, non le persone). Il tutto corredato da un video montato ad arte che mostra alcuni “neonati che camminano”.

«Neonati di 3 mesi che camminano? I primi studi sui bambini nati da madri vaccinate deducono che hanno strutture diverse del genere umano, in loro, sostengono siano stati cancellati gli stimoli che i neonati hanno nei confronti dell’amore materno innato. Da guardare l’iride diverso». Insomma, piccoli bambini che vengono descritti come alieni.

Neonati che camminano, l’ultima bufala dei no vax

Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, almeno nella correlazione con il vaccino ricevuto nella madre. Innanzitutto perché non c’è nessuno studio in merito. Inoltre, nello sconclusionato tweet complottista (forse figlio di troppe serie tv o film di fantasciente) emerge un altissimi livello di ignoranza (ovvero che ignora) medico-scientifica. Perché chiunque ha avuto un figlio conosce il “riflesso della marcia automatica”. Di cosa si tratta? Lo spieghiamo citando la spiegazione pubblicata sul sito Neuropsicomotricista.

«Al secondo giorno, il bambino riesce a compiere un’azione incredibile, se sostenuto, riesce a compiere tutte le movenze necessarie per camminare è il riflesso della marcia automatica, questo avvenimento appartiene solo all’essere umano: tallone, dita, gambe alternate. A circa sei settimane, tale riflesso sembra essere svanito, riapparendo poi nei mesi successivi». Insomma, un qualcosa di normalissimo. Anzi, questa storia dei neonati che camminano è sintomo di una funzionalità integrale del corpo del piccolo.

Le fake news da cancellare

Ancora una volta, dunque, una bufala contro i vaccini è facilmente smontabile. Eppure le dinamiche sono sempre le stesse. Nelle ultime settimane, infatti, si è iniziato a parlare dell’inizio dei test per la produzione di un vaccino anti-Covid ad hoc per i più piccoli. Ed ecco che, cavalcando l’onda dei social, profili compulsivamente bufalari inventano studi inesistenti e dimostrano di non conoscere nulla di scienza, corpo umano. E decenza.