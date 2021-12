Ma veramente state credendo all’incontro tra Stefano Puzzer e Kofi Annan?

C’è una linea sottilissima tra la realtà e la paradossale fantasia, soprattutto se i “protagonisti” di alcune vicende si prodigano in gesti che li portano a finire al centro dell’attenzione mediatica per comportamenti al limite dell’inverosimile. E proprio in quel limbo si inseriscono due concetti: quello di ironia e quello di satira. E come spesso accade, non tutti riescono a cogliere quel sottile confine tra ciò che è vero (o verosimile) e ciò che, invece, è frutto di comicità social. Nella storia recente della rete abbiamo incontrato molti di questi casi, ma quello di Stefano Puzzer che incontra Kofi Annan rischia di diventare il capo-classifica.

Perché da alcune ore si sta dibattendo sui social per questa immagine che mostra l’incontro tra il famoso ex portuale di Trieste – salito agli “onori” della cronaca per le sue paradossali mozioni contro il Green Pass – e l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite.

L’immagine, ovviamente artefatta, è stata condivisa da una pagina Facebook che si chiama “Gente come noi – Stefano Puzzer“. In molti non hanno individuato quel confine tra la satira e la realtà e pensano che quella pagina social faccia riferimento a un paradossale diario di bordo dell’ex portuale di Trieste. Ma, ovviamente, non è così. Basta infatti scorrere sulla timeline di quella pagina per capire come quella sia la classica operazione di “trolling“: il più semplice dei “castigat ridendo mores”.

Puzzer incontra Kofi Annan, la satira non compresa sui social

Perché, come molti sanno, Kofi Annan è morto nel 2018. Eppure alcuni utenti (sia tra i commenti su Facebook che condividendo lo screenshot di quel post su Twitter) hanno preso per vero lo scatto che ha immortalato quell’incontro impossibile (per ovvi motivi). E troviamo chi puntualizza il fatto che l’ex segretario dell’ONU sia deceduto ormai tre anni fa e chi, invece, ringrazia Puzzer per le sue battaglie. Ma è solamente satira. Questa sconosciuta.

(foto di copertina: da pagina Facebook “Gente come noi – Stefano Puzzer”)