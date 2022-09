Arriva il pulsante Twitter per condividere su Whatsapp

Il pulsante Twitter condividi su Whatsapp è in fase di test in India. La notizia è stata data per primo da Techcrunch dopo che a renderlo noto è stato l’account ufficiale di Twitter India. «Alcuni di voi potrebbero vedere un’icona di condivisione di WhatsApp – si legge – e, in tal caso, fateci sapere cosa ne pensate»: si tratta, quindi, di una prova che punta a indagare come gli utenti Twitter prenderebbero la possibilità di condivisione diretta di contenuti Twitter su Whatsapp tramite un solo tap.

some of you might see a WhatsApp Share icon and if you do, let us know what you think pic.twitter.com/Y23vWUPTs1 — Twitter India (@TwitterIndia) September 8, 2022



Come funziona il pulsante Twitter condividi su Whatsapp

Per ora il test è in corso per gli utenti Android. Cosa permetterà di fare? Agli utenti in India verrà data la possibilità di condividere con i contatti e sui gruppo Whatsapp i tweet cliccando il nuovo pulsante. La scelta del test in India non sorprese – come ha sottolineato Techcrunch – se si considera che ci sono oltre 400 milioni di utenti nel paese, dove l’app è molto popolare ed è tra le più utilizzate quando si tratta di condividere contenuti con amici e familiari.

Così facendo, Twitter potrà sfruttare più facilmente questi atti di condivisione per aumentare ulteriormente le persone che – con la facile condivisione di contenuti via Whatsapp – saranno guidati sulla piattaforma. «A partire da oggi – ha affermato il Direttore e Responsabile di prodotto di Twitter India – stiamo lanciando un nuovo esperimento esclusivamente in India, un mercato importante per noi. Stiamo sostituendo l’icona di condivisione sui tweet con l’icona di WhatsApp per la maggior parte delle persone che usano Twitter su Android nel Paese, in modo che la condivisione dei loro tweet preferiti o degni di nota sia facile anche al di fuori di Twitter, rendendo l’esperienza più aperta, accessibile e olistica per loro».

L’icona di condivisione via Whatsapp, quindi, va a sostituire quella di condivisione su Twitter e la maggior parte degli utenti sta già assistendo al cambiamento.