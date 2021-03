Twitter permetterà di modificare (a pagamento) un cinguettio entro sei secondi

I frequentatori assidui di Twitter gridano al tasto per modificare un tweet ormai inviato sul social. Il social di Jack Dorsey sta lavorando per accontentarli, ma a modo suo e con una serie di condizioni. La prima è che la possibilità di farlo verrà data a chi pagherà e la seconda e che si avranno massimo sei secondi per apportare la modifica. Il sistema in questione è stato scoperto da Jane Manchun Wong che, tramite reverse engineering, ha scoperto che il codice per il pulsante annulla Twitter è già stato inserito in Twitter.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Pulsante annulla Twitter: come funziona

Ricapitoliamo, quindi: il pulsante annulla su Twitter è in programma ma ha delle regole precise e che, tutto sommato, non sembrano così vantaggiose. Innanzitutto, la possibilità di annullare un tweet inviato verrà data solo a chi pagherà poiché fa parte delle funzioni extra che saranno attivabili tramite gli abbonamenti a pagamento che il social ha annunciato circa un mese fa. Visti i sei secondi previsti è molto probabile che si tratti della possibilità di notare l’errore e annullare l’invio, considerato anche che Dorsey ha sempre affermato che la possibilità di modificare a proprio piacimento un cinguettio non è nei programmi del social.

In soli sei secondi il refuso rischi di non vederlo nemmeno

L’altro punto critico è sicuramente il lasso di tempo messo a disposizione per cliccare sul tasto “Undo”. Appena sei secondi per rendersi conto dei refusi e cliccare sul tasto per modificare. Ancora non è chiaro come funzionerà esattamente il pulsante in questione – se permetterà di annullare l’invio del cinguettio o, come sperano tutti gli amanti di Twitter, di modificare il tweet appena pubblicato – ma una volta messa a disposizione sarà sicuramente tra le funzioni più discusse e giudicate dagli user di Twitter.