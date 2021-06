I Måneskin possono chiedere il risarcimento per la pubblicità lettone della mozzarella

I Måneskin continuano ad essere un successo internazionale, in tutti i sensi. Un brand di mozzarelle lettone ha deciso di ricorrere a dei modelli sosia della celebre band per pubblicizzare i suoi prodotti. L’esilarante risultato è diventato ben preso virale in rete, contribuendo ad aumentare ancora di più la fama dei quattro membri del gruppo. Alla fine dei conti, però, i Måneskin possono chiedere risarcimento secondo un parere legale.

Pubblicità mozzarella Måneskin, possibile la richiesta di risarcimento

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana 🙂 (@escstan) June 21, 2021

L’utilizzo di sosia in un contesto del genere, per richiamare in maniera evidente un noto personaggio per fini promozionali, si configura come una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine. I legittimi titolari, infatti, non hanno mai autorizzato l’utilizzo della loro immagine per fini pubblicitari in questo contesto. Secondo l’avvocatessa Margherita Cera (consulenza legale Rodl & Partner) i membri della band «possono certamente agire per chiedere la rimozione della loro immagine dalla campagna pubblicitaria, nonché il risarcimento del danno per utilizzazione non autorizzata della loro immagine, nell’ambito, tra l’altro, di una pratica commerciale scorretta quale quella dell’ ‘italian sounding’ che si configura quando produttori stranieri commercializzano beni non Made in Italy facendo credere ai consumatori che siano invece prodotti tipici italiani», si legge su Adnkronos.

Un tarocco pubblicitario che potrebbe costare caro

Non arriva nessuna notizia dai Måneskin, che potrebbero anche non intervenire mai rispetto a questo utilizzo non autorizzato della loro immagine. Anche se, appunto, ne avrebbero tutto il diritto. Lo spot – scritto ovviamente in lingua madre – recita: “La mozzarella Formagia buona come quella italiana rende tutto speciale!….Anche la pizza surgelata”, pubblicizzando non solo mozzarella ma anche pizza. Si tratta – secondo Davide Ciliberti, spin doctor del gruppo di comunicazione Purple & Noise – di «un’immagine che in un colpo solo mistifica la nostra mozzarella, la nostra pizza e la band italiana del momento nel mondo».