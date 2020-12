Le importantissime proprietà nutritive della frutta secca

La frutta secca, se assunta nelle giuste quantità, è importantissima per rimanere in buona salute e restare in forma

L’attenzione che viene rivolta alla salute alimentare e alla qualità (e, ovviamente, anche alla quantità) dei cibi che assumiamo è andata sempre crescendo e, negli ultimi decenni, ha subito una netta impennata, per diversi motivi. Sicuramente va considerato come uno dei fattori principali il fatto di vivere in quella che viene definita la società dell’immagine, che ci rende iper esposti e ci fa sentire maggiormente la necessità di curare il nostro aspetto. Oltre a ciò, la vita sedentaria che purtroppo coinvolge un numero sempre crescente di persone, costrette per diverse ore della propria giornata lavorativa a rimanere sedute ad una scrivania, magari davanti ad un computer, ci impone di prenderci maggiormente cura del nostro corpo, sia per un fattore meramente estetico che per la nostra salute, cercando di mantenerci in forma per prevenire il decadimento fisico. Queste considerazioni hanno un evidente risvolto pratico da due punti di vista, che confluiscono entrambi sul prendersi cura di sé: l’aspetto sportivo e quello alimentare. Il primo può essere fatto in diversi modi, semplicemente tenendosi in attività anche con delle passeggiate oppure con un più complesso programma di allenamento. Il secondo invece va fatto a tavola: mangiare bene è un impegno che, se seguito con perseveranza, porta sicuramente grandi risultati. E va sottolineato che si può mangiar bene non rinunciando ai cibi gustosi.

Le proprietà della frutta secca

La frutta secca rappresenta una importantissima fonte di sali minerali, fra i quali i più rilevanti sono senza dubbio il magnesio e il calcio, fondamentali per i processi di mineralizzazione ossea, il fosforo, il ferro e il potassio. Tutti questi elementi sono un alleato del nostro corpo nella difesa di diverse funzioni essenziali riguardanti il nostro organismo. Inoltre, grazie alla ricca presenza di fibre e all’importante contenuto di acidi grassi, sia mono che polinsaturi, la frutta secca ci protegge da diverse malattie quali il diabete, l’ipercolesterolemia e l’obesità. Questi elementi sono estremamente utili anche per l’apporto energetico che, all’interno della nostra giornata, possono fornire un valido supporto per gli sportivi, sia per i professionisti che per gli amatori. Fra le vitamine, la presenza più rilevante riguarda quelle del gruppo E, con funzione antiossidante e protettiva dalle degenerazioni sia di natura patologica che relative al normale invecchiamento.

Il giusto quantitativo da assumere

Generalmente il quantitativo consigliato per quanto riguarda il consumo quotidiano di frutta secca è di circa 15 o 30 grammi al giorno, ma ovviamente ognuno di noi ha caratteristiche individuali legate alla propria struttura, al metabolismo, ma anche e soprattutto al tipo di vita che conduciamo e alla attività fisica che svolgiamo.