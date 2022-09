Il profilo Twitter del ragno sulla tomba della regina Elisabetta

Il ragno tomba regina Elisabetta ha trovato ben presto la fama in tutto il mondo: con i funerali che si sono svolti il 19 settembre, di momenti epici che hanno fatto il giro del web ce ne sono stati moltissimi – tra meme e battute diventate virali -, ma quello che ha guadagnato maggior notorietà è sicuramente l’aracnide. Talmente tanta che ne hanno parlato molte testate nel mondo – compresi giornali di prestigio come il Washington Post – e che esiste già un profilo Twitter del ragno.

La storia del ragno tomba regina Elisabetta

Alla blindatissima cerimonia per i funerali della regina Elisabetta – che prevedeva circa 2 mila selezionatissimi ospiti – c’era quindi anche un (non invitato) ragno. Comparso in mondovisione, l’aracnide è stato ripreso mentre camminava sulla bara della defunta monarca infilandosi in una delle corone di fiori e nel fogliame.

In particolar modo, filmati e immagini diffusi sui social riprendono il ragno mentre cammina sul biglietto che re Carlo ha scritto («In amorevole e devota memoria. Carlo R.») per la defunta madre. Quelle sono, effettivamente, le uniche immagini del ragno che, dopo questa apparizione, è scomparso all’interno del buquet non venendo più ripreso (realizzato in maniera ecosostenibile, come sostiene Buckingham Palace, su richiesta del neo re). Tra battute sulla sua fama e interrogativi ironici rispetto al fatto che fosse stato o meno invitato, c’è anche chi ha pensato di aprire un profilo Twitter a suo nome.

Il profilo Twitter The Royal Spider

Il profilo Twitter @TheRoyalSpider è nato, come si può vedere scorrendo i già numero tweet in bacheca, nella giornata del funerale della regina e presenta come immagine profilo quella che ha fatto il giro del web. Con 3 seguiti e quasi 600 follower in meno di 24 ore, il profilo sfrutta gli hashtag relativi ai funerali della regina andando a veicolare quello appositamente creato per l’occasione, #royalspider.

This little arachnid needs some sleep…what a busy, busy day of being famous! If @thismorning want an interview they’ll have to get in the queue… properly — The Royal Spider (@TheRoyalSpider) September 19, 2022

Chi sta dietro il profilo sta, in sostanza, impersonando il ragno creando contenuti come se fosse lui a parlare.

Wow, so many new followers! Fame is hard, but I’ve had a lovely relaxing afternoon and a free ride in a fancy car! — The Royal Spider (@TheRoyalSpider) September 19, 2022

Ecco che allora compaiono tweet sul fatto che se This Morning vuole un’intervista dovrà mettersi in fila o info per i nuovi follower, che devono sapere quanto sia dura essere diventato un ragno celebre a livello mondiale. Non mancano i retweet a personaggi famosi che hanno parlato dell’aracnide sui social.