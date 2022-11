Possibile che la Rai non abbia controllato prima la maglietta di Montesano?

Enrico Montesano è stato espulso – dopo una nota ufficiale della Rai – dal programma Ballando con le Stelle, per aver indossato – durante le prove del suo balletto (che sono state riprese e mandate in onda in un RVM nel corso della puntata del sabato sera) una maglia con il simbolo della X MAS, uno dei più efferati corpi militari che aveva combattuto contro i partigiani, per la Repubblica di Salò. La maglia riportava in bella vista anche la frase (di dannunziana memoria, ma poi utilizzata come motto dallo stesso battaglione) memento audere semper. Tuttavia, Enrico Montesano – dopo aver preso atto della decisione della Rai – ha spiegato che la produzione di Ballando con le Stelle aveva visto la sua maglietta e non aveva avuto nulla da ridire.

LEGGI ANCHE > La storia della pagina Facebook di Enrico Montesano (non disponibile in Italia, ma all’estero sì)

Produzione Rai su Montesano: poteva non sapere?

In un suo post su Facebook, infatti, l’attore – oltre alle giustificazioni per aver indossato la maglietta che lasciano il tempo che trovano (“sono stato un parlamentare di sinistra”, “ho una vasta collezione di magliette di questo genere”, “questo tipo di maglietta è in vendita nei negozi italiani”), ha messo sul piatto un punto importante, che riguarda soprattutto la gestione delle trasmissioni in Rai e – dunque – l’analisi mediatica di come si sviluppano i processi interni alla produzione dei programmi del servizio pubblico.

«Aggiungo – ha evidenziato Montesano – che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione.

Aggiungo che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini».

È importante insistere su questo passaggio. La maglietta indossata da Enrico Montesano è stata mostrata nel corso di un contributo registrato, che viene messo in onda contestualmente alla gara. Dunque, è stato materiale girato prima della serata di sabato (prima, dunque, di una ipotetica diretta), visionato sicuramente e passato in sala di montaggio per un tempo congruo alla realizzazione di un contributo registrato da mandare in onda in prima serata su Raiuno.

Se il contenuto così prodotto non fosse stato visionato dagli autori della Rai sarebbe stato ancora più grave: impossibile immaginare che un programma così seguito non abbia un vaglio meticoloso dei contenuti che manda in onda, a maggior ragione se questi sono registrati e non “dal vivo”. Trasmissioni come Ballando con le Stelle hanno un meticoloso controllo dei materiali mandati in onda, soprattutto per evitare – ad esempio – sponsorizzazioni occulte (con il rischio di incorrere in sanzioni: le regole della pubblicità sono disciplinate dal D. lgs. 2 agosto 2007, n. 145). Possibile che, nel corso di questi controlli, non ci si sia resi conto della maglietta della X MAS?