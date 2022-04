Diverse testimonianze raccolte e diversi ticket aperti, ma per la dashboard dei servizi di Google sembra essere tutto ok

C’è un evidente problema con i dati in real time di Google Analytics in tutto il mondo

Nella giornata di oggi, 6 aprile, ci sono stati diversi problemi con Google Analytics. Il sistema che misura le metriche di un sito internet, valutando – ad esempio – la portata del traffico (sia sul medio termine, sia in tempo reale), ha avuto malfunzionamenti in vaste aree geografiche per tutto l’arco della giornata. In modo particolare, a creare problemi è il computo degli utenti presenti in real time sul sito di volta in volta analizzato: in base alla nostra esperienza notiamo una evidente discrepanza tra la somma degli utenti sui singoli articoli della nostra testata online e il numero totale degli utenti presenti complessivamente sul sito. Il problema è stato segnalato sin dalle prime ore di questa mattina ma, a differenza di altri casi simili che hanno interessato in passato Google Analytics, non sembra essere provvisorio, avendo la sua coda lunga ancora in queste ore.

Problemi Google Analytics nella giornata del 6 aprile

Un portale di Issue Tracker di Google raccoglie diverse segnalazioni da parte degli utenti: «Abbiamo diversi account GA in cui otteniamo dati in tempo reale tramite API – scrive un utente -. Da questa mattina i dati in tempo reale sono molto imprecisi o troppo bassi. Normalmente abbiamo circa 25.000 utenti in tempo reale al mattino (siamo un sito web di giornali) e da ore vediamo solo tra 200 e 400 utenti. Anche nelle prime pagine in tempo reale mancano molti dati».

Segnalazioni analoghe si stanno concentrando anche su Twitter:

@googleanalytics so is Google Analytics real-time just gonna be broken all last night and all day today orrrr? — Cass Anderson (@casspa) April 6, 2022

Il tema di fondo è che non si tratta di un vero e proprio down del sistema, ma di un errore nella raccolta e nella comunicazione dei dati in tempo reale (una parte di quello che il servizio di Google Analytics normalmente offre a tutti coloro che se ne servono). Tant’è che, ad esempio, nella dashboard di controllo di Google non viene evidenziato alcun problema per GA (al momento, si segnala soltanto un problema a Google Ads).