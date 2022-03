C’è stato un problema con Google Analytics, oggi

La piattaforma che traccia in tempo reale il traffico dei siti internet ha avuto un down improvviso, diffuso e generalizzato. Il servizio, ora, sembra in ripresa

Per un periodo di tempo abbastanza circoscritto, il servizio di analitica di Google – Google Analytics – ha registrato un down sulla sua dashboard. Il problema, diffuso e generalizzato, è stato riscontrato in diverse parti del mondo. A cosa serve Google Analytics? Si tratta di uno strumento, alla portata di tutti, per monitorare in tempo reale il traffico sul proprio sito web, importante anche per determinare i flussi pubblicitari. Per diverso tempo, nella mattinata del 7 marzo, Google Analytics ha fatto segnare un inquietante “zero” per tutti i siti internet che lo utilizzano per il tracciamento del traffico.

Google Analytics down, perché il servizio ha mostrato a lungo uno “zero” sul traffico in tempo reale

#GoogleAnalytics, Real-time reporting is not working. — Saurav Sinha (@_saurav_sinha) March 7, 2022

Al momento, non è stata segnalata alcuna presa di posizione da parte dell’azienda di Mountain View. In ogni caso, in base all’esperienza che anche noi di Giornalettismo abbiamo avuto negli ultimi minuti, il servizio sembra essersi ripreso, superando i problemi presenti in mattinata.