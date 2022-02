Le prime tracce dei presunti biglietti nella confezione di mascherine FFP2 arrivano da Reddit

Abbiamo indagato in rete per capire quando i bigliettini trovati in una confezione di mascherine FFP2 che denuncerebbero una situazione di schiavitù sono comparsi per la prima volta

Tra le notizie più chiacchierate del momento c’è senza dubbio quella dei bigliettini nelle mascherine FFP2. Proviamo a ricostruire la vicenda cercando traccia rispetto a dove questi bigliettini sono comparsi la prima volta partendo, però, da un presupposto importante: non c’è modo di provare che i biglietti e le circostanze del ritrovamento descritte siano vere. A dare la notizia per prima in Italia è stata LaPresse ma, andando a vedere su Reddit, di questa storia e delle fotografie dei bigliettini che sarebbero stati ritrovati in un pacco di mascherine comprato in una farmacia del quartiere Eur di Roma si parla già da sette giorni.

Dei bigliettini nelle mascherine FFP2 si parlava su Reddit una settimana fa

Asıl mesaj Please Help

DO NOT USE

made by Afrikans

enslaved under the pretence of imprisonment in Yingde prison Guangdong province China

pls contact international organisation for intervention God Bless You. pic.twitter.com/HT0dC3MCPf — çabi (@chabyhan) February 9, 2022

Facendo un giro in rete e su Twitter emerge come la prima traccia delle foto dei bigliettini in questione venga da Reddit. Tra coloro che hanno condiviso la storia sui social – ancora relativamente pochi – spicca senza dubbio un celebre youtuber e creator digitale, Chaby Han, che è nato in Corea del Sud ma si è trasferito in Turchia raggiungendo la fama tramite il suo programma Youtube 3y1t.

La stampa italiana – a partire da LaPresse, che però fornisce solo le iniziali – sta riportando la storia di un uomo che dice di aver trovato il bigliettino dandone nome e cognome. La Stampa afferma che Flavio Loverro avrebbe contattato la redazione per raccontare la storia di questo pezzetto di carta nascosto in una confezione sigillata di mascherine sul quale c’è scritto in inglese: «Non usate questa mascherina. È stata prodotta da schiavi africani nella prigione di Yingde, nella provincia del Guangdong, in Cina. Per favore, aiuto. Contattate un’organizzazione internazionale». Il carcere cui si fa cenno nel biglietto esiste, effettivamente, ed è una prigione cinese della provincia del Guangdong. Come riporta Fanpage, però, all’interno di questo carcere non dovrebbero esserci fabbriche di mascherine.

Il post su Reddit è stato rimosso

«These notes had been found in a FFP2 stock bought in a drugstore in Rome by our friend. They are not printed but handwritten in a rush seemingly, what should we do?», si legge su Reddit in un post di sette giorni fa, che vuol dire: «Questi bigliettino sono stati trovati in uno stock di mascherine FFP2 comprate a Roma da un nostro amico. Non sono stampati ma scritti a mano in maniera frettolosa, sembrerebbe. Che cosa dovremmo fare?». Quella che compare su Reddit come una richiesta di aiuto di chi non sa cosa fare è stata, però, rimossa dai moderatori dalla comunità in cui è stato pubblicato. La foto dei bigliettini, che è stata oscurata, viene accompagnata dalla seguente giustificazione per la moderazione avvenuta: «Spiacenti, questo post è stato rimosso dai moderatori di r/mildlyinteresting. I moderatori rimuovono post dai feed per svariati motivi, fra cui mantenere le comunità sicure, civili, e attinenti al loro scopo».

Nelle foto dei bigliettini pubblicate su Reddit si vede la mano di una donna – come potete vedere anche voi nell’immagine di copertina dell’articolo, che è quella originariamente pubblicata su Reddit -, in quelle che girano sulla stampa italiana il messaggio è identico ma la calligrafia sembrerebbe essere leggermente diversa.