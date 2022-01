Le segnalazioni di down di Poste Mobile e dell’app di Poste

Nella giornata del 3 gennaio si sono registrati disservizi nell’ambito che riguarda la telefonia e il digitale collegata a Poste Italiane. Sui principali siti divulgativi di tracciamento del traffico come Downdetector è stato rilevato un picco di segnalazioni intorno alle 12 del 3 gennaio sia per quanto riguarda Poste Mobile – il servizio di telefonia mobile e fissa fornito da PostePay spa -, sia per quanto riguarda l’app e i servizi informatici di BancoPosta.

Poste Mobile e app Poste, segnalazioni di disservizi

I problemi, tuttavia, dovrebbero essere in fase di risoluzione: inizialmente, infatti, erano stati segnalati problemi di caricamento anche del sito di Poste Italiane che, tuttavia – nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, ovvero alle 13.15 del 3 gennaio – risulta essere raggiungibile e funzionante.

I malfunzionamenti più rilevanti, tuttavia, si sono registrati per Poste Mobile: da diverse zone dell’Italia stanno arrivando delle segnalazioni sulla mancanza della linea telefonica mobile e fissa, oltre che per la navigazione in internet. Si segnalano “errori di chiamata” per chi abbia provato a effettuare telefonate o connessioni in Edge per il traffico dati.

La redazione di Giornalettismo ha provato a contattare l’ufficio stampa di Poste Italiane e aggiornerà questo articolo quando riuscirà a ottenere ulteriori informazioni.