Lo spid diventa a pagamento se effettuato di persona presso Poste Italiane

Richiedere lo spid alle Poste, di persona e in presenza, non sarà più un’operazione gratuita, ma costerà 12 euro Iva inclusa. Nei 12.700 uffici postali italiani, dal 4 novembre, le persone che hanno bisogno della loro identità digitale e che non riescono ad attivarla attraverso i servizi informatici messi a disposizione da Poste Italiane, dovranno corrispondere un pagamento presso gli sportelli.

Spid alle Poste, dal 4 novembre richiederlo in presenza sarà a pagamento

Nonostante Poste Italiane non sia l’unico gestore ad avere la possibilità di attivare lo spid per gli utenti, si tratta sicuramente del primo player italiano in questo settore. I dati parlano chiaro: Poste Italiane, relativamente allo Spid, occupa una quota di mercato di oltre l’80%, che corrisponde a 17 milioni di Spid rilasciati (5,3 attivati nel 2021). Pertanto, la questione diventa di interesse diffuso e generalizzato.

Le associazioni dei consumatori rilevano, ad esempio, che può essere complesso per diverse categorie di cittadini utilizzare i sistemi di attivazione dell’identità digitale da remoto e che questo aspetto presenta delle difficoltà per chi non sia titolare di un conto BancoPosta. Pertanto, stando sempre all’opinione di queste associazioni, il fatto di dover effettuare l’attivazione dell’identità digitale a uno sportello fisico rappresenta l’unica alternativa possibile. La richiesta, vista la partecipazione statale in Poste Italiane, è quella di ovviare a questa spesa aggiuntiva.

L’identità digitale sarà sempre più importante per accedere a servizi della pubblica amministrazione e per partecipare a programmi statali. La misura, dunque, dovrebbe essere inclusiva il più possibile.