Anche Whatsapp sente l’aria natalizia: come modificare l’icona con il cappello di Babbo Natale

In occasione delle festività di questo periodo dell’anno, con le lucine sui balconi e gli alberi addobbati nei saloni delle nostre case, ecco che anche i dispositivi digitali di cui facciamo uso ogni giorno si vestono a festa: chi cambia lo sfondo, chi l’immagine del profilo, chi addirittura la cover del proprio smartphone. E quest’aria natalizia è arrivata fino all’app di messaggistica Whatsapp, con la possibilità di modificare l’icona optando per una che indossa il cappello di Babbo Natale.

Come mettere il cappello di Babbo Natale su Whatsapp: Android e iOS

Per ottenere l’icona di Whatsapp a tema natalizio, è opportuno innanzitutto scaricare sul proprio smartphone due file: uno che include il logo quadrato con gli angoli arrotondati e un altro che invece include soltanto la vignetta del logo Whatsapp. In entrambi i casi è presente il cappello di Babbo Natale. Dopodiché, per quanto riguarda Android, il modo più semplice per applicare la nuova icona è quello di scaricare direttamente da Play Store Nova Launcher, app che permette di personalizzare la propria schermata iniziale. Dopo averlo installato, il passaggio seguente è quello di toccare prolungatamente l’icona Whatsapp finché non si apre un menù. A quel punto, bisogna toccare il simbolo con la matita per accedere alle opzioni di modifica dell’icona, poi toccare sul logo di WhatsApp e poi su Galleria. Come ultima azione, basterà scegliere la foto dapprima scaricata e selezionarla: ecco cambiato il logo.

Sui dispositivi iOS, invece, è necessario andare all’app Comandi Rapidi, poi bisogna toccare l’icona con il simbolo del più in alto a destra. Dal menù Nuovo Comando toccare la voce Aggiungi Azione, poi cliccare su Apri l’App e infine, dopo aver toccato il pulsante Scegli, selezionare WhatsApp tra le app proposte. Toccando il pulsante con i tre puntini, bisogna a questo punto dare un nome al comando – quello che si preferisce – e scegliere la voce Aggiungi ad home; infine, anche in questo caso, cliccando sull’icona del comando si potrà scegliere la foto desiderata tra quelle salvate precedentemente, cercandola nella galleria del telefono, tra le foto natalizie di questi giorni dell’anno.