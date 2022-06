Il certificato scaduto che ha bloccato, per ore, il servizio hosting di podcast di Spotify

Un errore che non dovrebbe essere commesso da grandi aziende che operano – come core business – nel settore del web con piattaforme in grado di offrire, H24, contenuti in diretta streaming. Perché nella giornata di ieri i podcast Spotify sono finiti in down per un problema che, in realtà, poteva essere risolto alla radice giocando d’anticipo e senza rendere inaccessibile il portale e i suoi contenuti per alcune ore.

Tutta colpa di un certificato scaduto, come confermato a The Verge dalla stessa Spotify: «Megaphone ha subito un’interruzione della piattaforma a causa di un problema relativo al nostro certificato SSL. Durante l’interruzione, i clienti non sono stati in grado di accedere al Megaphone CMS e gli ascoltatori di podcast non sono stati in grado di scaricare episodi di podcast dagli editori ospitati da Megaphone». Megaphone è la piattaforma di podcasting “all in one” di Spotify (acquistata nel 2020 per 235 milioni di dollari), arrivata in Italia alla fine del 2021. Consente di gestire i podcast, la monetizzazione, le analisi e gli annunci. Un vero e proprio servizio di hosting in home per la piattaforma.

Podcast Spotify down per molte ore, ecco il motivo

E questo ha provocato non solamente un problema per Spotify, come ammesso dai responsabili, ma anche per tutte le altre piattaforme che si basano s Megaphone. Per ore, dunque, non è stato possibile né accedere né effettuare il download dei podcast (anche quelli più noti, come il tanto contestato The Joe Rogan Experience). Un errore che poteva essere evitato non arrivando alla scadenza. Perché è necessario un certificato SSL (Secure Sockets Layer) attivo per permettere le interazioni tra un server e un’applicazione su dispositivo (un pc, ma anche un tablet o uno smartphone). E se in precedenza la durata di ogni singolo certificato era di tre anni, dal settembre del 2020 il tutto è stato ridotto a un massimo di 13 mesi. E Megaphone di Soptify lo aveva in scadenza nella serata di lunedì 30 maggio. Ma non era stato rinnovato.