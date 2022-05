Spotify ha deciso di sperimentare gli NFT legati a una serie di artisti

Arrivano gli NFT su Spotify, per ora in fase di test per alcuni utenti degli Stati Uniti che utilizzano l'app Android

Si tratta di un test. Alcuni utenti facenti parte della fase di prova degli NFT su Spotify si sono trovati di fronte, dopo l’aggiornamento dell’app per Android negli Stati Uniti, a una serie di raccolte di token non fungibili legati a una selezione di artisti tra cui troviamo Steve Aoki e The Wombats. La prima testata a rivelare la notizia è stata Musi Ally, cui la piattaforma di streaming musicale ha confermato che «sta conducendo un test in cui aiuterà un piccolo gruppo di artisti a promuovere le loro offerte NFT di terze parti attraverso i loro profili artista».

NFT su Spotify, come funziona la proposta

«Conduciamo abitualmente una serie di test nel tentativo di migliorare l’esperienza degli artisti e dei fan. Alcuni di questi test finiscono per aprire la strada a un’esperienza più ampia, mentre altri servono solo come importante apprendimento»: questa la premessa di Spotify, parole che lasciano chiaramente intendere che la questione è a una fase embrionale. Non ci sono notizie né rispetto a un ampliamento per gli utenti Usa né tanto meno a un arrivo in Europa degli NFT su Spptify e, per ora, si sa poco.

Come si legge su The Verge, la galleria NFT compare sotto l’intestazione dell’artista e l’elenco delle canzoni. Facendo tap si accede a una raccolta scorribile di NFT e, cliccando su ognuno, si vede la versione ingrandita con una breve descrizione. Chi sceglie di acquistare viene reindirizzato alla pagina dedicata su OpenSea, dove è possibile acquistare quanto selezionato. Spotify, per il momento, sembra non essere in grado di supportare gli NFT che sono video, GIF e neanche i suoni sono inclusi (cosa alquanto strana per una piattaforma di streaming musicale).

Music Ally sostiene che, essendo una funzionalità in fase di test, Spotify non percepirà nessuna commissione dalla vendita di NFT effettuata tramite applicazione.